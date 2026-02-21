Mirador 22/02/2026

HISTORIAS DE LA CREACIÓN DEL MUNDO

Las gallinas fueron en manifestación ante el Señor.

Habló la lideresa:

–Padre: por habernos creado como nos creaste, sufrimos muchos males. Los hombres le dicen al cobarde: “No seas gallina”. Los autores de libros de superación personal exhortan a sus lectores a ser águilas y no gallinas. Cada hijo nos cuesta un huevo, y para poner los huevos batallamos mucho, pues no hiciste el huevo más pequeño ni el agujero más grande. Te pedimos remediar nuestras penalidades.

–Imposible –les contestó el Creador–. Todo eso no es cosa mía, sino de la naturaleza, y ni yo mismo puedo atentar contra la naturaleza. Cuantas veces lo he intentado los resultados han sido desastrosos. Pero mi bondad y misericordia son infinitas. Les daré algo para compensarlas.

Así les dijo el Señor a las gallinas. Y luego les dio al gallo.

¡Hasta mañana!...