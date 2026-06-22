Mirador 22/06/2026

+Seguir en Seguir en Google
Opinión
/
    Mirador 22/06/2026

Hay quienes buscan aprovecharse de su prójimo –o prójima– para obtener ventajas indebidas

Este señor era cazador. Una comadre suya se enteró de que iba a salir de cacería y le pidió:

–Compadre: si mata usté un venado, ¿me separa una pierna?

Preguntó el sujeto:

–¿Y si mato dos?

Una linda chica le contó a su amiga:

–Anoche mi novio me inquietó. Me dijo que quería ir al más allá.

–Caramba –se consternó la otra–. Con razón te preocupaste.

–Sí –replicó la chica–. Sobre todo porque me lo dijo con la mano puesta en mi rodilla.

Hay quienes buscan aprovecharse de su prójimo –o prójima– para obtener ventajas indebidas. Un cierto vendedor acostumbraba ir muy temprano todas las mañanas al templo parroquial, y ante la imagen del Señor hacía con índice y pulgar la seña que se hace para aludir a algo muy pequeño. Oraba luego: “Dios mío: ayúdame a encontrar hoy a alguien que sea un poquito más pendejo que yo”.

Recuerdo ahora estos versitos que aprendí en la infancia: “De la suerte nunca esperes / ni dinero ni ventura. / Trabaja, niño, si quieres / ser dueño de una fortuna”.

¡Hasta mañana!...

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Mirador
chistes
Reflexiones

Armando Fuentes Aguirre

Armando Fuentes Aguirre

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
En México se mantienen licencias de paternidad por solo cinco días, muy lejos de lo que se tiene en otros países.

Se rezaga Coahuila en licencias de paternidad; plantean ampliación para reducir desigualdad
true

POLITICÓN: Reconoce EU al ‘Modelo Coahuila’ en seguridad
En distintos puntos de la ciudad se registraron encharcamientos y cierres preventivos de circulación debido a la intensidad de las precipitaciones.

Lluvias dejan saldo blanco en Saltillo; registran inundaciones, vehículos varados y afectaciones menores
NosotrAs: Rompiendo fronteras en la industria

NosotrAs: Rompiendo fronteras en la industria
¡Mé-xi-cooo!

¡Mé-xi-cooo!
true

Décadas de continuidad: la prioridad de lo visible sobre lo necesario
true

Las sorpresas del T-MEC
true

Tareas preliminares y apremiantes de cara al 2027