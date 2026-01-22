Mirador 23/01/2026

+ Seguir en Seguir en Google
Opinión
/ 22 enero 2026
    Mirador 23/01/2026
    FOTO: ROMAN SYNKEVYCH/UNSPLASH

No oigo la lluvia como quien oye llover. La oigo como quien oye vivir. Abro la ventana, y en el hueco de la mano recojo un poco de esta agua del cielo

Chipi chipi.

Con ese nombre es llamada la lluvia lenta y mansa que está cayendo ahora en mi huerto campesino.

No es lluvia lluvia esta pequeña lluvia. Silenciosa como oración, llega con suavidad, como caricia, y penetra en la tierra con morosidad de sabio amante. Las raíces de los nogales, los manzanos, los perales, los durazneros, las higueras, los ciruelos, la beberán despacio, y la guardarán para hacer con ella frondas en la primavera y en el verano frutos.

No se oye bien la frase, pero yo digo que esta lluvia es Dios licuado. Por ella habrá mañana hierba para los animales y para el hombre pan. Es una bendición. Dan ganas de salir y alzar los brazos para agradecerla. Yo lo haría, pero con la edad viene la sensatez, virtud estólida que frena las buenas intenciones.

No oigo la lluvia como quien oye llover. La oigo como quien oye vivir. Abro la ventana, y en el hueco de la mano recojo un poco de esta agua del cielo. Me la llevo a los labios. No me distraigan: estoy comulgando.

¡Hasta mañana!...

Temas


Agua
Mirador

Armando Fuentes Aguirre

Armando Fuentes Aguirre

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La primera etapa contempla cinco rutas alimentadoras que conectarán colonias del sur y norte de la ciudad con los ejes troncales del sistema.

Rutas alimentadoras del transporte público en Saltillo se desplegarán en cinco fases hasta 2027
Elementos militares resguardan el inmueble cateado donde se almacenaban precursores químicos en Saltillo.

Desmantelan Ejército y FGR narcolaboartorio con material para drogas sintéticas en Saltillo
Especialistas advierten que, pese a la disminución del consumo entre adolescentes, el inicio temprano del alcohol sigue siendo un riesgo para la salud pública.

Coahuila: Enero abre la reflexión; el alcohol y su impacto en la salud de niñas, niños y adolescentes
BBVA México anunció una alianza con OpenAI para ofrecer acceso gratuito a ChatGPT Go a más de 34 millones de clientes.

Coahuila: BBVA México regalará licencias de ChatGPT Go a más de 34 millones de clientes
La alcaldesa de Frontera, Coahuila, Sara Irma Pérez (centro), anunció formalmente el evento Bodas Comunitarias 2026, en el que podrán participar personas de 13 municipios de la Región Centro.

Bodas Comunitarias 2026: el amor también se celebra en Frontera
Pensando en narcos

Pensando en narcos
Tatuajes politizados

Tatuajes politizados
true

Nuevas coplas viejas