Mirador 24/12/2025

Opinión
/ 23 diciembre 2025
    Mirador 24/12/2025
    FOTO: BENIGNO HOYUELA/UNSPLASH

Comieron de aquella paja las humildes bestias. Pero en vez de acabarse la paja se multiplicó, igual que los panes y peces de las bienaventuranzas

San Francisco de Asís amaba a Dios en sus criaturas. ¿Acaso hay un modo mejor de amarlo? El humilde santo se encendía en amor al contemplarlas, tanto que –dice una leyenda– de él brotaban llamas, y un ángel tenía que venir a apagárselas para que no fuera a incendiar con ellas el convento.

Tommaso di Celano relata en su “Primera Vida”, biografía de San Francisco, que el Poverello le pidió a un hombre justo, Juan de Greccio, que pusiera en su casa un pesebre de paja, con un asno y un buey, a fin de recordar que el Salvador del mundo había querido nacer en la pobreza. Comieron de aquella paja las humildes bestias. Pero en vez de acabarse la paja se multiplicó, igual que los panes y peces de las bienaventuranzas, y por mucho tiempo todos los animales de la comarca se alimentaron con ese pienso milagroso.

Sea la Navidad para nosotros como la paja de aquel segundo Belén que fue el primer belén: no se acabe en un día ese día, sino quede en nosotros para siempre, como un nacimiento que no quitamos nunca de nuestro corazón.

¡Hasta mañana!...

Temas


Religión
Mirador

Armando Fuentes Aguirre

Armando Fuentes Aguirre

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El fuego se originó en matorral y pastizal, materiales altamente inflamables en esta temporada.

Advierte Municipio ‘riesgo latente’ de incendios en Saltillo

Paisanos utilizan Monclova como punto de descanso en su trayecto hacia el interior del país.

Paso de paisanos deja derrama de 30 millones en Monclova
El cierre de la frontera representa una prueba que exige unidad, fortaleza y liderazgo del sector.

Retraso en reapertura de frontera pone a prueba al sector ganadero de Coahuila: UGRC

La estación, que data del siglo XIX, deberá ser reubicada debido a las obras del tren de pasajeros Saltillo–Monterrey.

Saltillo: proponen que antigua estación La Encantada se use como base de trenes de carga
EU: Voracidad imperial

EU: Voracidad imperial
Se acerca el final

Se acerca el final
Las luces adornan los barcos en Riverplace Marina antes de un desfile navideño de barcos el viernes 12 de diciembre de 2025 en Portland, Oregón.

La guerra de la IA contra la Navidad
true

POLITICÓN: Con voto en contra de Morena y PT, aprueba Coahuila presupuesto 2026 por 78 mil mdp