El buen vino alegra el corazón del hombre, dice una conocida frase.

Por “buen vino” entiendo no sólo el de buena calidad, sino también el que se bebe bien.

Por ejemplo, no es buen vino, aunque sea del mejor, el que se bebe antes de manejar.

Entonces eso que alegra el corazón del hombre es capaz de entristecerlo para siempre, pues conducir un vehículo bajo el influjo del alcohol puede causar un accidente trágico después del cual ya nada vuelve a ser lo mismo.

No soy partidario de dar mensajes. Ya he dicho que esa tarea corresponde a los servicios de mensajería. Pero si algún mensaje me atreviera a dar sería aquel en el cual con un retruécano se aconsejaba: “Si toma no maneje. Si maneja no tome”.

Gocemos estos días con prudencia y responsabilidad. No hagamos que nuestras vacaciones terminen en un hospital o una funeraria.

¡Hasta mañana!...