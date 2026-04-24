Mirador 25/04/2026

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Opinión
/ 24 abril 2026
    Mirador 25/04/2026

Este señor se pasa el día coloreando las palabras en un libro.

Pinta de azul los sustantivos.

De rojo los verbos.

De amarillo los adjetivos.

De morado los pronombres.

De café las conjunciones.

De naranja los artículos.

De color de rosa los adverbios.

De verde las preposiciones.

De beige las interjecciones,

En eso se la pasa el señor todo el día y todos los días: pintando de colores las palabras en un libro tras otro.

Dice:

–Soy filólogo.

¡Hasta mañana!...

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Armando Fuentes Aguirre

Armando Fuentes Aguirre

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

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