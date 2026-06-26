Mirador 26/06/2026

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Trepó el chiquillo, alcanzó al gatito y bajó junto con él

San Virila vio en el camino de la aldea a un niño que lloraba porque su gatito había subido a un árbol y no podía bajar.

El pequeño le pidió al frailecito:

–Haz un milagro.

Preguntó él:

–¿Qué clase de milagro quieres?

Respondió el niño:

–Puedes hacer que el árbol incline sus ramas hasta el suelo para que mi gatito pueda bajar, o tender una escala de luz para que por ella baje.

–Nada de eso es necesario –le dijo San Virila. Y así diciendo lo ayudó a subir al árbol.

Trepó el chiquillo, alcanzó al gatito y bajó junto con él.

–¡Caramba! –le dijo San Virila alegremente–. ¡Qué gran milagro hiciste!

¡Hasta mañana!...

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Armando Fuentes Aguirre

Armando Fuentes Aguirre

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

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