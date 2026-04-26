Mirador 27/04/2026

San Virila salió aquella mañana del convento y tomó el camino que conduce al pueblo. Iba a pedir el pan para sus pobres.

Poco antes de llegar a la aldea, se topó con un hombre que le preguntó de buenas a primeras:

–¿Eres tú el que haces milagros?

El frailecito respondió:

–Jamás he hecho uno. El Señor los hace todos.

Declaró el hombre, hosco:

–No creo en los milagros.

Quiso saber Virila:

–¿Tienes hijos?

–Sí –contestó el individuo–. Tengo cuatro.

El santo se asombró:

–¿Tienes cuatro milagros en tu casa, y no crees en los milagros?

El hombre quedó en silencio. Ahora cree en los milagros.

¡Hasta mañana!...