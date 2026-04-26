Mirador 27/04/2026

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Opinión
/ 26 abril 2026
    Mirador 27/04/2026

San Virila salió aquella mañana del convento y tomó el camino que conduce al pueblo. Iba a pedir el pan para sus pobres.

Poco antes de llegar a la aldea, se topó con un hombre que le preguntó de buenas a primeras:

–¿Eres tú el que haces milagros?

El frailecito respondió:

–Jamás he hecho uno. El Señor los hace todos.

Declaró el hombre, hosco:

–No creo en los milagros.

Quiso saber Virila:

–¿Tienes hijos?

–Sí –contestó el individuo–. Tengo cuatro.

El santo se asombró:

–¿Tienes cuatro milagros en tu casa, y no crees en los milagros?

El hombre quedó en silencio. Ahora cree en los milagros.

¡Hasta mañana!...

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Armando Fuentes Aguirre

Armando Fuentes Aguirre

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

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