Mirador 27/06/2026

Don Juan no quiere rejuvenecer. Nunca ha sido tan feliz como ahora que los años le han dado sosiego de alma y cuerpo. Los pecados de la carne han muerto en él, y con los del espíritu ya no hace daño a nadie, porque a nadie ve. Está dichosamente solo.

Todos sus recuerdos tienen nombres femeninos. Evoca con gratitud a las mujeres a las que poseyó –o que lo poseyeron–, y sin tristeza trae a la memoria a las que nunca fueron suyas.

El caudal del hidalgo es reducido. De su padre no recibió herencia por causa de su vida disipada. (La de él; no la de su padre). El palacio en que vive lo ganó en un juego de naipes, y en otro perdió lo demás que poseía. El obispo le pidió que a su muerte deje su palacio a un convento de monjes.

Le indicó Don Juan:

–Lo dejaré a uno de monjas.

¡Hasta mañana!...