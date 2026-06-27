Mirador 27/06/2026

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    Mirador 27/06/2026

VARIACIONES OPUS 33 SOBRE EL TEMA DE DON JUAN

¿Qué hace un don Juan cuando se vuelve viejo?

Recordar.

Eso lo rejuvenece.

https://vanguardia.com.mx/opinion/mirador-26-06-2026-BN21689338

Don Juan no quiere rejuvenecer. Nunca ha sido tan feliz como ahora que los años le han dado sosiego de alma y cuerpo. Los pecados de la carne han muerto en él, y con los del espíritu ya no hace daño a nadie, porque a nadie ve. Está dichosamente solo.

Así, don Juan recuerda.

Todos sus recuerdos tienen nombres femeninos. Evoca con gratitud a las mujeres a las que poseyó –o que lo poseyeron–, y sin tristeza trae a la memoria a las que nunca fueron suyas.

El caudal del hidalgo es reducido. De su padre no recibió herencia por causa de su vida disipada. (La de él; no la de su padre). El palacio en que vive lo ganó en un juego de naipes, y en otro perdió lo demás que poseía. El obispo le pidió que a su muerte deje su palacio a un convento de monjes.

Le indicó Don Juan:

–Lo dejaré a uno de monjas.

¡Hasta mañana!...

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Armando Fuentes Aguirre

Armando Fuentes Aguirre

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

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