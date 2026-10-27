Mirador 27/10/2026

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Una vez que ha comido, el coyote da varias vueltas en dirección contraria. Así le muestra a la palma su agradecimiento

La gente del Potrero dice que el coyote tiene cualidades portentosas.

Cuando las palmas del desierto han madurado ya sus dátiles, el coyote se pone a dar vueltas en torno de su tronco, y eso hace que los dátiles caigan uno a uno para servirle de alimento. Una vez que ha comido, el coyote da varias vueltas en dirección contraria. Así le muestra a la palma su agradecimiento.

Yo nunca he visto eso, pero don Abundio, el viejo cuidador del rancho, dice que es verdad. Y añade:

– El coyote es animal agradecido, licenciado. Así deberíamos ser nosotros. Yo les he hecho favores a muchas gentes, y ahora que estoy viejo no vienen a darme vueltas.

Las palabras de don Abundio me ponen a pensar. Espero que algún día digan de mí en el Potrero:

– Era tan agradecido que hasta parecía coyote.

¡Hasta mañana!...

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Armando Fuentes Aguirre

Armando Fuentes Aguirre

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

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