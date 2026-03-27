Mirador 28/03/2026

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Opinión
/ 27 marzo 2026
    Mirador 28/03/2026

La casa es antigua, y es bella.

La casa es bella porque es antigua.

https://vanguardia.com.mx/opinion/mirador-27-06-2026-HP19705534

El portón de madera da paso a un zaguán que mira hacia el jardín. Una fuente canta su clara melodía entre flores, muchas flores: geranios, alhelíes, claveles, rosas, nomeolvides...

En la sala hay un gran piano, sillas de Viena y un espejo enmarcado por un dragón de alas abiertas. Sobre el sillón está quietecita una muñeca con vestido de encaje y seda. Se encuentra ahí desde hace muchos años.

Uno de los herederos se lleva la muñeca para mostrársela a su esposa. Esa noche los vecinos ven por la ventana a una niña que busca con desesperación algo en la sala, al tiempo que llora desconsoladamente.

Le cuentan al heredero lo que han visto, y él vuelve la muñeca a su lugar.

La niña ya no se aparece.

¡Hasta mañana!...

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Opinión

Armando Fuentes Aguirre

Armando Fuentes Aguirre

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

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