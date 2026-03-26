Mirador 27/06/2026

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Opinión
/ 26 marzo 2026
    Mirador 27/06/2026
    UNSPLASH

“A son is a son till he gets him a wife, / but a daughter’s a daughter all the rest of her life”.

Traduzco desmañadamente: “Un hijo es un hijo hasta que halla mujer. / Una hija es una hija mientras dura su ser”.

El dístico dice verdad. Una antigua película mexicana se llama “Cuando los Hijos se Van”. Jamás se hará una que se llama “Cuando las Hijas se Van”.

Contemplo los manzanos en el huerto, florecidos por la primavera, y le digo al cuidador:

– Mire los arbolitos, don Abundio. Los veo como si fueran mis hijos.

– No, licenciado –me corrige el sabio viejo–. Véalos como si fueran sus hijas. Los árboles tampoco se van.

Si te portas bien, Dios te dará un hijo.

Si te portas más bien, te dará una hija.

Y si te portas extraordinariamente bien, te dará un nieto o una nieta.

¡Hasta mañana!...

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Reflexiones

Armando Fuentes Aguirre

Armando Fuentes Aguirre

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

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