Mirador 28/05/2024

El abuelo va a contarle un cuento a su pequeña nieta. Le pregunta:

-¿Quieres el de Caperucita Roja?

Responde la niñita:

-Ya me lo sé.

-¿El de Pulgarcito?

-Ya me lo sé.

-¿El de Blanca Nieves?

-Ya me lo sé.

-¿El de la Cenicienta?

-Ya me lo sé.

El abuelo suspira.

-Feliz tú, hijita, que te sabes todos los cuentos. A mí se me olvidaron ya los que sabía, y no he aprendido aún los cuentos que la vida tiene para quienes hemos llegado a mi edad.

¡Hasta mañana!...