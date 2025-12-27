Mirador 28/12/2025

El Señor hizo a la golondrina. Le dijo al Espíritu: Estoy ensayando para hacer a los poetas

HISTORIAS DE LA CREACIÓN DEL MUNDO

El Señor hizo a la rosa.

Le dijo al Espíritu:

–Estoy ensayando para hacer a la mujer.

El Señor hizo a la golondrina.

Le dijo al Espíritu:

–Estoy ensayando para hacer a los poetas.

El Señor hizo al pavo real.

Le dijo al Espíritu:

–Estoy ensayando para hacer a los soberbios.

El Señor hizo al hombre.

Le dijo al Espíritu:

–Estoy ensayando para hacerme a mí.

¡Hasta mañana!...

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas "Mirador", "De política y cosas peores".

