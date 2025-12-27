Mirador 28/12/2025
El Señor hizo a la golondrina. Le dijo al Espíritu: Estoy ensayando para hacer a los poetas
HISTORIAS DE LA CREACIÓN DEL MUNDO
El Señor hizo a la rosa.
Le dijo al Espíritu:
–Estoy ensayando para hacer a la mujer.
El Señor hizo a la golondrina.
Le dijo al Espíritu:
–Estoy ensayando para hacer a los poetas.
El Señor hizo al pavo real.
Le dijo al Espíritu:
–Estoy ensayando para hacer a los soberbios.
El Señor hizo al hombre.
Le dijo al Espíritu:
–Estoy ensayando para hacerme a mí.
