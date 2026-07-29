Mirador 29/07/2026

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Opinión
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    Mirador 29/07/2026

El final es siempre el mismo. No le temas. En la vida nos acechan dioses y demonios, pero en la muerte no

Este amigo mío con el que tomo la copa –varias– los martes por la noche me preguntó ayer de buenas a primeras:

–¿Tienes miedo de morir?

Yo no había bebido aún lo suficiente para darle una respuesta digna, de modo que contesté en forma desmañada:

–A lo que le temo es al procedimiento.

–Sea cual fuere –replicó–, el final es el mismo. El final es siempre el mismo. No le temas. En la vida nos acechan dioses y demonios, pero en la muerte no.

Sus palabras me inquietaron.

–¿Qué hay, entonces, en el más allá?

Respondió:

–No hay más allá. Sobre eso puedes estar tan tranquilo como la oruga o el gusano, que no tienen preocupaciones metafísicas.

Le dije:

–Yo no soy oruga ni gusano.

Me dijo él:

–Eso crees.

¡Hasta mañana!...

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Armando Fuentes Aguirre

Armando Fuentes Aguirre

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

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