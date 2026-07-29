Mirador 29/07/2026
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TEMAS
El final es siempre el mismo. No le temas. En la vida nos acechan dioses y demonios, pero en la muerte no
Este amigo mío con el que tomo la copa –varias– los martes por la noche me preguntó ayer de buenas a primeras:
–¿Tienes miedo de morir?
Yo no había bebido aún lo suficiente para darle una respuesta digna, de modo que contesté en forma desmañada:
–A lo que le temo es al procedimiento.
–Sea cual fuere –replicó–, el final es el mismo. El final es siempre el mismo. No le temas. En la vida nos acechan dioses y demonios, pero en la muerte no.
Sus palabras me inquietaron.
–¿Qué hay, entonces, en el más allá?
Respondió:
–No hay más allá. Sobre eso puedes estar tan tranquilo como la oruga o el gusano, que no tienen preocupaciones metafísicas.
Le dije:
–Yo no soy oruga ni gusano.
Me dijo él:
–Eso crees.
¡Hasta mañana!...