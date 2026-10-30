Mirador 30/10/2026

La mansa lluvia en el Potrero de Ábrego trae promesas de bonanza para los hombres y para las demás bestezuelas de Nuestro Señor.

En la tertulia tras la cena, doña Rosa recuerda una más de las ocurrencias de don Abundio, su marido:

– El compadre Filo (Teófilo) le pidió prestado el burro. Abundio le dijo que estaba en el agostadero. En eso el burro rebuznó en el corral. El compadre le dijo a Abundio, muy sentido: “¿No dijo usté que el burro estaba en el agostadero? Acaba de rebuznar aquí”. “Compadre –le respondió Abundio–, ¿a quién le va a creer más? ¿Al burro o a mí?”.

Todos reímos, menos don Abundio. Masculla enojado:

–Vieja habladora.

Doña Rosa figura con índice y pulgar el signo de la cruz, se lo lleva a los labios y jura:

–Por ésta.

¡Hasta mañana!...