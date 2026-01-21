Mirando al infinito

Desde el pent-house guarda los recuerdos. A final de cuentas nada salió como lo previó. En tiempos de guerra abunda el amor y odio desmedido.

La pensión alimenticia de sus tres hijas le retiene casi la mitad de los ingresos comprobables.

Para eso el oficio de abogado fiscalista permite deducir, ocultar y maquillar cualquier ganancia. Papá siempre le dictó los mandamientos de las tranzas. Aun en el lecho mortuorio sentenció: no dejes a una mujer decirte como actuar.

En la casa mandas siempre. Por eso llevas mi nombre y también tú medio hermano. En la semilla del apellido prevalece el orgullo. Jamás te avergüences de tus tíos, ni primos. Ellos llevan la misma sangre. Tal vez lo mencionó por el primer familiar millonario. Con nexos comprobados de crimen organizado.

Existen socios por momentos. La familia toda la vida. Luego cerro los ojos. Cremado de última voluntad. Urna de diseñador. Bañada en oro macizo.

Desde el pent-house los vientos de la Sierra Madre. Cálidos la mayoría del año. Frescos apenas algunos momentos.

Monterrey solo existen dos estaciones. El verano durante seis meses. La burguesía todo el año.

Ese fin de semana podía llevar de viaje supervisado a sus hijas. Tanto hice por esta maldita, hedionda y fracasada metrópoli.

Seis años de fantasía. Trabajo en abundancia. Organizamos el mundial de futbol. Cada rincón del mundo al pendiente de la tuneada. De primer mundo. Malditas panteras negras, izquierdosos de inmundicia. Peleas afuera de los estadios en Estados Unidos. Fragilidad del descomunal descontento. Vaya pesadilla. La enormidad del engaño del monstruo de papel con cabeza de cheto.

Por las paredes de la risa fraguada. Les dio la tarde libre a la ayudantía y guardaespaldas. Necesito tranquilidad para escribir las memorias del único gobernador más grande a Bernardo Reyes y Alfonso Martínez Dominguez.

Al primero le repuse los ventanales de plomo por otros más bonitos. Al segundo le sembré en la plancha de la macro plaza arboles de reforestación extrema.

Corregí la tristeza con imaginación. Alegré la vida de tantos millones de aventurados. La oscuridad lo asecha. Incrédulo, curado de espanto.

Mago de numeralia. Fosfo Fosfo Team. El primer título del capítulo de relatos. Jamás compartí el poder. This is my legacy.