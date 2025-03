Miscelánea política dominical: de nepotismo, narcopolíticos y gatopardismo

Reelección y nepotismo. El rechazo de diputados y senadores a la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum , de vindicar la política mexicana del nepotismo y la reelección en los comicios del 2027, se topó con la carcunda ambición de los políticos de Morena , que afirman ser diferentes a los del PRI . La 4T aplazó la reforma para entrar en vigor hasta el 2030. Y este aplazamiento nos recuerda al cacique priista Gonzalo N. Santos cuando ya declinaba su poder y el presidente Miguel Alemán le impuso un plazo para darle un nombramiento, a lo que el viejo zorro contestó: “En política lo que se aplaza no se verifica”. Y seguramente así pasará con esa noble iniciativa presidencial aplazada para el 2030 que, de algún modo, le sacarán la vuelta, pues renacerán los “juanitos”, prestanombres y maximatos. “Aquí vive el presidente, pero el que manda vive enfrente”, como en esta ocasión le contestó la 4T a la Presidenta.

Cuauhtémoc Blanco . El mamarracho del Cuauh fue postulado por un partido evangélico en el 2017 para contender por la alcaldía de Cuernavaca. Los “hermanos” pensaron que no ganaría y sólo pretendían votos para conservar el registro partidista y las prerrogativas. Pero el atorrante sujeto ganó y de inmediato mandó a los evangélicos a tiznar a su progenitora, por lo que el partido Encuentro Social se quedó sin alcalde y sin diezmo. La palabra “Evangelio” tiene un profundo significado espiritual que nada tiene que ver con Cuauhtémoc Blanco, un tipejo arrogante y soberbio que es acusado de narcopolítico, vicioso, ladrón y degenerado por pretender violar a su hermana. La última noticia es que los diputados de la 4T aplazaron el desafuero de este batracio con mochila en busca de impunidad. Ya lo sabemos, “en política lo que se aplaza no se verifica”.

Alfonso Cepeda Salas. El gatopardismo político es una realidad mexicana; cambiar las cosas para que todo siga igual. “¡No somos iguales!”, exclaman en la 4T. Pero lo peor del sindicalismo burocrático se recicla en este “nuevo” régimen. Ahí tiene usted al dirigente del SNTE, Alfonso Cepeda Salas , líder sindical, pero también magnate empresarial. Peor que los líderes charros de antaño como Sánchez Vite, Jonguitud, la Gordillo o Humberto Dávila Esquivel. Aquella visión del magisterio como apostolado educativo desapareció para siempre. Ahora el poderoso empresario de Médica Bosco se ha comprometido a reclutar a 5.5 millones de militantes para Morena, el partido de los que no son iguales a panistas ni priistas. Y es que el senador moreno Alfonso Cepeda Salas es diferente: se reeligió en el SNTE no para ganar dinero, sino para perderlo. Rara avis, el apóstol Pocho no tiene ambición por el cochino dinero.