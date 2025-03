Morena Coahuila y el síndrome del impostor

El síndrome del impostor aqueja a Morena en Coahuila, y sus directivos estatales y representantes populares tienden a menospreciarse, por considerar sus logros, una consecuencia del engaño.

Y puede que varios de ellos tengan razón en avergonzarse, pues ocupan cargos populares sin mayores méritos ni trayectoria política.

En psicología el síndrome del impostor es cuando el individuo sufre una experiencia interior de falsa intelectualidad, que atribuye su éxito a la suerte, y se acusa de incompetente y fraudulento.

En esta condición puede que se encuentren la senadora Cecilia Guadiana y el diputado local Alberto Hurtado, que tuvieron éxito por obra, gracia y herencia del fallecido Armando Guadiana.

Diego del Bosque, el diputado federal, Antonio Castro, y la diputada federal Cintia Cuevas pueden pensar que están donde están sólo porque estuvieron en el lugar y el momento adecuado.

Entre las causas del síndrome se citan rasgos de personalidad como la ansiedad, baja autoestima, crecer con padres críticos, competir con hermanos y hermanas, y escaso apoyo emocional.

Sea por eso, sea por intereses particulares, pero la posible crisis de identidad, provoca que morenistas de alto nivel se acerquen al Revolucionario Institucional en busca de apoyo.

En Torreón, en Saltillo, Monclova y Ramos Arizpe hay reportes que distinguidos militantes de la Cuarta Transformación, solicitan favores, y alianzas, a los alcaldes de cada ciudad.

En Monclova trascendió que es común que Melba Farías, y Claudia del Toro, soliciten al titular del ayuntamiento, diversos apoyos personales y de grupo.

En la capital del estado, el legislador Alberto Hurtado también es sabido de sus intentos de acercamiento y de alianza política con la administración saltillense.

La realidad, según viejos integrantes de la izquierda en Coahuila, es que la nueva camada de morenistas es una mezcla híbrida de impostores, sin bagaje político, ni lealtad a la 4T.

¿Usted qué opina?

INFLUENCER LAGUNEROS

Los políticos coahuilenses Miguel Riquelme y Ricardo Mejía Berdeja, parece que andan en modo naturistas y de promotores de alimentos.

El legislador del PT, Ricardo Mejía Berdeja, posteó un video en el que se dice seguidor de las empanadas de pan de pulque Morapan, de Saltillo.

Mejía Berdeja, recomendó a sus seguidores, las empanaditas de cajeta con nuez, que dijo le gustan mucho. A lo mejor, a Ricardo le recuerdan a su amigo, Jorge Luis Morán.

Don Miguel Riquelme no se queda atrás, y hace unos días, en el Día Mundial del Riñón, subió a redes sociales, una serie de recomendaciones para cuidar el organismo y tener una vida sana.

Cosas veredes...

CREDENCIAL ESPECIAL

Con mucho orgullo, los diputados federales de Morena, Cintia Cuevas y Antonio Castro, se reafiliaron al partido y recibieron la nueva credencial de manos de Andy López Beltrán.

En un evento privado, los legisladores coahuiltecos, junto al resto de la bancada morenista, atendieron al secretario de organización, en la Cámara de Diputados.

No me lo crean, pero dicen que Toño Castro, no se quiere aún lavar la mano con la que recibió el saludo del hijo del expresidente, Andrés Manuel López Obrador.

Ahh raza...

TOSFERINA AL ALZA

Coahuila se encuentra entre los estados con más casos de tosferina en el país, y se requiere la acción inmediata de la Secretaría de Salud.

En lo que va del presente año, se han reportado 14 casos de este padecimiento, y la entidad se mantiene entre las primeras cinco con mayor incidencia.

Coahuila se mantiene en alerta epidemiológica ante el gran número de casos de sarampión en Texas, aunque por fortuna, no existe reportes de este tipo en la zona fronteriza del estado.

Hay que vacunarse...

EN COTRASTE

Fin de semana de contrastes se vivió en Coahuila, con dos eventos turísticos sabatinos, con resultados distintos.

En Múzquiz se llevó a cabo la Arreada 2025, con excelentes resultados en asistencia y organización, en tanto que en Candela se organizó una carrera de razers, con un accidentado recorrido.

Y es que durante el “Candelillazo” dos unidades participantes chocaron entre si y se incendiaron, causando quemaduras de segundo y tercer grado en jovencitas que tripulaban los vehículos.

Por fortuna, ahí quedó el asunto y las cosas no pasaron a mayores.