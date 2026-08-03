Morena: ¿Y después qué?

En la visión del morenismo se ha consolidado la idea de que para mantenerse en el poder toda decisión se justifica. Con ese criterio han emprendido una serie de acciones con el objetivo de callar, amordazar y deshumanizar a sus adversarios políticos. Se dieron a la tarea de colonizar los órganos electorales, anulando en la práctica la autonomía del árbitro, de eliminar contrapesos abrogándose una mayoría calificada que no obtuvieron en las urnas –lo que es un fraude– y destruyeron la independencia del poder judicial para someterlo a sus designios.

De la misma manera desmantelaron los órganos autónomos que ofrecían transparencia y regulación, y le adjudicaron esas tareas al propio gobierno, convirtiéndolo en juez y parte, mientras que sin empacho alguno reservaron por años toda la información que acredita el manejo discrecional de los recursos públicos. Concentraron todo el poder en la figura presidencial, desandando el camino por el que luchó durante años, entre otras, la corriente política que les dio origen, de la cual emanaron. Decidieron mentir y traicionar los ideales de libertad, igualdad y fraternidad, porque sólo gobiernan para sus partidarios, porque ante sus ojos no todos son iguales y porque en aras de preservarse en el poder son capaces de todo: de pactar con criminales para allegarse de recursos y votos, de utilizar la justicia para perseguir y encarcelar adversarios, y de ir minando poco a poco las libertades que consagra nuestra Constitución.