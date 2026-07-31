Derechos de las audiencias: control informativo, no, pero sí

Por Azucena Uresti Algo parece haber cambiado en la actitud de la presidenta Claudia Sheinbaum frente a las críticas. Al inicio de su gobierno respondía con mayor consistencia a los cuestionamientos, pero hoy muchas de sus declaraciones parecen instalarse en una lógica donde la realidad termina contradiciendo al discurso. Un ejemplo es la reforma a la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión aprobada por el Congreso el año pasado. La Presidenta sostiene que los lineamientos que estaban pendientes tras su entrada en vigor, y que buscan fijarse ahora mediante una consulta pública, no buscan censurar ni limitar la libertad de expresión, sino proteger los derechos de las audiencias. Sin embargo, diversos especialistas, organizaciones civiles y representantes de medios han advertido que la nueva configuración de esta ley podría abrir la puerta a mecanismos de control sobre los contenidos informativos y de opinión.

Paradójicamente, pocos espacios son tan plurales como los medios de comunicación. Todos los días reciben a ciudadanos que denuncian corrupción, violencia, abusos de autoridad, desapariciones, extorsiones o cualquier otra violación a sus derechos. Ahí encuentran la atención que muchas veces no hallan en las instituciones públicas. Además, la enorme mayoría de los medios cuenta con códigos de ética, y los periodistas tenemos –y respetamos– la obligación profesional de verificar la información, contrastar fuentes y ofrecer el derecho de réplica cuando corresponde y a quien corresponda. Eso no significa que no existan errores, pero sí que hay reglas y responsabilidades. Un escenario similar a este es el polémico registro nacional de usuarios de telefonía. La Presidenta afirma que no servirá para espiar ni perseguir a ciudadanos u opositores; sin embargo, especialistas en privacidad y ciberseguridad han advertido sobre los riesgos que implica, no sólo concentrar datos personales en una sola base –algo que poseen las telefónicas desde hace años–, sino que el gobierno pueda tener acceso a ellos con mayor facilidad que antes, sobre todo en un país donde registros oficiales han sido vulnerados en el pasado, incluidos los de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el Instituto Nacional Electoral (INE) y varias instituciones más, aunque los miércoles busquen afirmar lo contrario al cierre de las mañaneras en Palacio Nacional.