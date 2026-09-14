Mujeres del cine internacional y mexicano

El lunes 7 de septiembre, el Festival de Cine de Venecia distinguió en forma más que merecida a la primera actriz norteamericana Ellen Burstyn con el León de Oro Honorario por su amplia trayectoria fílmica.

El premio coincidió con el estreno mundial, en el marco del mismo festival, del cortometraje “Flesh Impact”, en donde bajo la dirección de la actriz y directora también norteamericana Maggie Gyllenhaal, la actriz de casi 94 años de edad interpreta a una Marilyn Monroe en edad madura, ocasión que aprovechó Burstyn para recordar que en sus inicios como actriz coincidió en un evento con aquel famoso símbolo sexual hollywoodense, quien al morir poco después, trágicamente a los 36 años de edad, marcó a una joven Ellen fuertemente, al grado de pensar que su carrera en el cine no duraría mucho.

Para fortuna de la Meca del Cine y los cinéfilos alrededor del mundo eso no quedó ahí, ya que siguiendo precisamente el legado de Marilyn Monroe, Burstyn creó su propia compañía productora a inicios de la década de los 70, no dudando en contratar para su primer proyecto fílmico que fue “Alicia ya no vive aquí” al entonces incipiente cineasta Martin Scorsese para, bajo sus órdenes, ganar el Oscar a la Mejor Actriz de 1974 y seguir obteniendo nominaciones en la misma terna hasta los inicios del nuevo milenio bajo la dirección de Darren Aronofsky por “Réquiem por un sueño” en el año 2000 y sin miras a dejar los sets de filmación en corto plazo.

El sábado 12 fue el día en el que concluyó el mencionado Festival, que inició el miércoles 2 de septiembre con la controversia generada precisamente por Gyllenhaal como la presidenta del jurado internacional, al criticar que fuera muy escasa la presencia femenina en esta edición del evento y por lo mismo enfrentándose a la controversia que con este antecedente generó el hecho de que al León de Oro fuera concedido a la película de la única mujer directora compitiendo por el galardón, “Women Unknown”, dirigida por la cineasta danesa May el-Toukhy y cuyo triunfo respaldó Maggie al declarar que fue una cinta “brillantemente realizada”.

Para terminar, y hablando de películas brillantemente realizadas, el fin de semana también se viralizó en redes sociales la noticia de que la primera actriz mexicana María Rojo, de 83 años de edad, acudió a una función especial en el Archivo General de la Nación del clásico dirigido por el maestro Felipe Cazals “El Apando” en ocasión del aniversario número 50 de su estreno. En el marco de esta proyección se le hizo entrega a la actriz, que fue nominada al Ariel a la Mejor Actriz de aquel año por su trabajo en este filme, la copia del guión original escrito por José Agustín y el mismo autor de su novela, José Revueltas, que se conservaba en su acervo. ¡Viva México!

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