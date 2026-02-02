Mundial 2026: Coahuila debe aprovechar sus ventajas

/ 2 febrero 2026
    Mundial 2026: Coahuila debe aprovechar sus ventajas
La seguridad puede –y debe– ser un elemento a la hora de decidir a dónde acudir. En el contexto del Mundial de Futbol, Coahuila juega con ventajas que debe aprovechar

Una de las condiciones más relevantes al momento que cualquier persona planea realizar un viaje, particularmente si es al extranjero, la representa la seguridad del lugar a donde planea llegar. Porque nadie se propone acudir a un lugar en el cual puedan correr peligro su integridad o sus bienes.

En ese sentido, los cientos de miles de visitantes que desde el extranjero se aprestan a visitar el norte de nuestro país, con motivo del Mundial de Futbol que se realizará este año, sin duda tendrán en cuenta las estadísticas que en materia de seguridad ofrecen los estados del noreste.

Y es que, además de asistir a los partidos que se realizarán en la vecina Monterrey, quienes viajen a México planearán otras actividades que implicarán conocer los atractivos que se ofrecen a los visitantes y les permitirán emplear su tiempo de forma productiva.

Lo anterior implica que la “competencia” por el tiempo y la derrama económica que implicará la llegada masiva de turistas se encuentra abierta. Desde la selección del lugar del hospedaje hasta las actividades recreativas que desarrollarán alrededor de los encuentros de futbol, existe la posibilidad de convertirse en una opción competitiva.

Uno de los aspectos que en ese proceso puede resultar clave es el clima de seguridad que se vive en regiones como la Sureste de Coahuila, donde la incidencia delictiva es de las más bajas y, por lo tanto, constituye un elemento a tenerse en cuenta.

Desde luego, la existencia de condiciones de paz y tranquilidad no basta para que los turistas consideren a la Región de forma prioritaria para hospedarse y desarrollar aquí actividades de recreación. Adicionalmente es necesario que los empresarios del ramo de la hospitalidad adopten una posición agresiva de promoción de los atractivos locales.

En otras palabras, no debemos dejar que sea solamente la “inercia del mundial” lo que traiga visitantes a Coahuila, sino plantearnos la posibilidad de “disputárselos” a Monterrey que, debido a ser sede de cuatro de los encuentros del torneo, lleva ventaja en ello.

Y no se trata solamente de promover tarifas más económicas u opciones de entretenimiento que puedan resultar atractivas, sino de diseñar experiencias completas que consideren, desde el arribo de los turistas a nuestro aeropuerto hasta su regreso a casa, pasando por la logística para acudir a los partidos en Monterrey y las actividades que realizarán alrededor de estos.

La tecnología de información y comunicaciones juega en ello un papel relevante, pues colocar a la Región en el escaparate que ven quienes viajarán a México y, con ello, convertirse en una opción atractiva, es mucho más sencillo en nuestros días que el pasado reciente.

Cabría esperar, pues, que en las semanas que median de aquí al arranque del torneo, los empresarios del ramo, así como las instancias públicas encargadas de la promoción turística aprieten el paso, de forma que ventajas como las mejores condiciones de seguridad se conviertan en un elemento clave de cara al Mundial.

