Incrementará Mundial 2026 precios de avión en México

El Mundial de Futbol de este 2026 incrementará fuertemente el costo de los boletos de avión en Estados Unidos, Canadá y en México, países sedes de la justa deportiva.

De Buena Fuente realizó un pequeño ejercicio comparativo del costo de un vuelo de Saltillo a la Ciudad de México, vía Viva Aerobus, durante este mes y en junio próximo, y encontró lo siguiente:

TE PUEDE INTERESAR: POLITICÓN: Tania Flores viene a Saltillo a provocar... y encuentra eco

El viaje directo con salida del Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe a la capital del país para el domingo 27 de enero tiene un precio por persona de 2 mil 730 pesos.

El mismo vuelo, pero el día 27 de junio, mes del Mundial de Futbol, el boleto individual costará 7 mil 270 pesos, lo que representa un incremento de casi 5 mil pesos.

Ahora bien, si usted no quiere viajar desde Saltillo y opta por salir del Aeropuerto Mariano Escobedo, de Monterrey, por la misma aerolínea de Viva Aerobus, no hay mucha diferencia.

Actualmente, el boleto de ida con salida el sábado 27 de enero para una persona tiene un precio de mil 880 pesos, en tanto que, para el sábado 27 de junio, aumentará a 5 mil 902 pesos.

Usted decide...

CELOS DE CECI...

Políticamente, mal inició el 2026 la senadora morenista, Cecilia Guadiana, al volverse a confrontar con las tribus internas de la 4T en Coahuila.

Uno de los recientes malestares causados por Cecilia ocurrió al no asistir en Saltillo a la reunión de la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, con los coordinadores distritales.

Asistentes al evento destacaron que Luisa María preguntó varias veces por la senadora y, al ver que no se encontraba en el lugar, solo acertó a decir: “Mal, muy mal”, ante el desaire.

Trascendió que la inasistencia de la representante senatorial obedeció a su descontento por la atención especial que se les brinda a sus compañeros Luis Fernando Salazar y Poncho Cepeda.

Celos, pues...

GERTZ A INGLATERRA

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció ayer la designación del ex fiscal Alejandro Gertz Manero como embajador de México en Gran Bretaña.

El nombramiento deberá ser aprobado por el Senado de la República y se espera que, en los próximos días, se cumpla con el beneplácito legislativo.

Gertz Manero fue removido como fiscal general de la República hace más de un mes y en su lugar se designó a Ernestina Godoy, ex fiscal de la Ciudad de México.

El nuevo embajador en Reino Unido es un hombre cercano al ex mandatario nacional, Andrés Manuel López Obrador.

BURLAS ASFIXIANTES

La situación que viven los hermanos Tania y Tony Flores Guerra en Múzquiz es insoportable para ellos y sus familias.

La ex alcaldesa y el diputado plurinominal del PT son objetos de burla y escarnio entre empresarios, políticos y ciudadanos del pueblo mágico que los quieren ver en la cárcel.

Tania y Tony guardan malísima relación con la alcaldesa Laura Jiménez, no tienen cabida entre la clase social muzquense y prácticamente viven aislados, entre golpe y porrazo de Mónica Escalera.

Por eso, Tony se inventó un pleito en Sabinas para tener un pretexto y salir del asfixiante vacío que les hacen en Múzquiz, y de paso buscar uno que otro voto, que mucha falta le hacen.

Tania esconde detrás de esa imagen confrontativa, afirman cercanos, un gran miedo a pisar la cárcel, sobre todo por el temor a ser agredida en el interior del penal y por ser exhibida.

Los hermanos Flores Guerra hacen y harán de todo con tal de salir del pueblo mágico...

LA PREGUNTA DE HOY

¿Va tan mal el Poder Judicial en el país, para que el coahuilense Miguel Mery Ayup sea el mejor presidente del Tribunal Superior de Justicia en México?

En estos días les platico una aventura de mi amigo y paisano Rolando Franco...