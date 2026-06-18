Pone Federación a ‘Alito’ Moreno contra la pared por elección en Coahuila

El dicho caló profundo en las entrañas del Gobierno Federal y en la dirigencia nacional de la 4T, que hace unos días impugnó la elección a diputados locales de esta entidad.

Cara, muy cara parece que le saldrá al PRI nacional la expresión aquella de: “En Coahuila, Morena dio las nalgas”, que difundió el diputado federal Rubén Moreira tras la elección del 7 de junio.

El bullying político de los líderes del PRI, “Alito” Moreno y Carolina Viggiano, contribuyó al grave daño ocasionado a la elección en Coahuila, pues de ser un tema local, escaló al escenario nacional.

La impugnación del reciente proceso electoral, según fuentes cercanas en la Ciudad de México a la Cuarta Transformación, va en serio y ya se presiona al PRI nacional para que la acepte.

De hecho, Alejandro Moreno, aseguran, fue advertido desde arriba que, de oponerse a la queja morenista, se reactivará su proceso de desafuero y se revivirán averiguaciones en su contra.

Las mismas fuentes de la 4T afirman que Caro y Rubén fueron también conminados a bajarle dos que tres rayitas a sus burlas y albures si no quieren ser citados a comparecer ante la FGR y la UIF.

Y así, una elección que don Carlos Robles, líder estatal del PRI, mantuvo todo el tiempo de bajo perfil, por un error ajeno escaló a nivel federal y ahora su destino es incierto.

Ariadna Montiel, actual dirigente nacional de Morena, se ve que no tiene la pasividad de su antecesora, Luisa María Alcalde, y en los hechos lo demuestra.

Al tiempo...

SIN LÍNEA

En ecos de la elección a diputados locales, sepa usted que los hackers izquierdistas cumplieron su cometido y apagaron el número celular del subsecretario regional Sergio Sisbeles.

Por esa razón es que el funcionario estatal, avecindado temporalmente en Monclova, Coahuila, no responde mensajes, ni llamadas, en el número celular con terminación 16 77.

El chip del teléfono de Sergio no fue el único inhabilitado por el equipo de inteligencia contratado por Morena, pues la finalidad era impedir la comunicación entre operadores el día de la elección.

Sisbeles guarda ahora su nuevo número como al tesoro de Moctezuma y pocos, muy pocos políticos, lo tienen.

Hombre prevenido vale por dos...

BOLAS, PADRINO

Se acuerdan de aquel video viral en el que el entonces alcalde de Nueva Rosita, “Mayito” López, aventaba dinero a diestra y siniestra ¿en el bautizo de uno de sus hijos?

Bueno, el padrino del pequeño, que dio el bolo al ex alcalde neorriitense, Noé Quintanilla, fue detenido en Texas por intentar introducir varios cientos de miles de pesos de manera ilegal.

Páginas digitales dan cuenta de la detención de Noé en las cercanías de Dallas, Texas, cuando circulaba en un auto con un compartimiento oculto y una fuerte cantidad de pesos sin declarar.

De Buena Fuente intentó confirmar la información con el propio contratista y gestor deportivo monclovense, pero no pudo hacer contacto con éste.

Veremos y diremos...

NO VA

El legislador local de la 4T, Antonio Attolini Murra, se descartó para asumir la dirigencia estatal de Morena, en sustitución del diputado electo Diego del Bosque.

“Mira, falta mucho, pero a mí por favor ya denme por descartado, lo que sí puedo decir es que el que aspire y llegue tiene que ser consejero nacional”, dijo el aguerrido diputado lagunero.

Attolini Murra ya pasó página en cuanto a la reciente derrota en elección a diputados locales y afirmó que, desde la trinchera que le toque, continuará trabajando en favor de los ciudadanos.

El político lagunero destacó que hay buenos perfiles en el partido para ocupar el liderazgo estatal de Morena, pero rechazó dar nombres para evitar suspicacias.