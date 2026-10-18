Navi Pillay, la gran Nobel

Navi Pillay, jurista sudafricana defensora de las libertades civiles y del derecho internacional, fue reconocida con el Nobel de la Paz 2026 en el momento de mayor debilitamiento de los organismos internacionales en toda su historia. La noticia fue aire fresco para quienes creemos en los cauces institucionales para dirimir los conflictos y que los poderosos, si pierden contrapesos internos, deben tener límites globales y enfrentar las consecuencias de sus actos si provocan violaciones masivas de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Pillay luchó contra el apartheid, sistema que legitimaba la discriminación racial en Sudáfrica y que prevaleció formalmente hasta 1994, cuando se lograron las primeras elecciones multirraciales. Decía: “Nos maltrataron y nos trataron como si no fuéramos nada. Sólo había dos opciones: ser débil y llorar o luchar. Siempre supe quién soy y cómo enfrentar cualquier forma de discriminación. Hay que atreverse a alzar la voz y condenarla”. Estudió Leyes en Durban, Sudáfrica, rodeada de compañeros blancos y, desde entonces, usó al Derecho como instrumento de lucha.

En 1995 formó parte del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, como única mujer. Ahí logró que la violación fuera reconocida como acto de genocidio. Estas fueron sus palabras: “Es indignante que lo que les sucede a mujeres y niños en un conflicto, especialmente si hablamos de violaciones y agresiones sexuales, haya sido visto como un daño colateral o como una recompensa para los soldados”. En febrero de 2003 fue electa como una de las 18 primeras juezas fundadoras de la Corte Penal Internacional, institución que fue creada a partir de la firma y ratificación del Estatuto de Roma para juzgar los cuatro crímenes más graves para la humanidad: genocidio; de lesa humanidad (que incluyen el exterminio, la esclavitud, la violación sistemática y la desaparición forzada); de guerra y el de agresión (invadir a otro país). La Corte juzga a personas por crímenes cometidos después de 2002. A la fecha, un total de 124 países han ratificado el Estatuto. Estados Unidos, Rusia, China e Israel no son parte de ese tratado. El 21 de noviembre de 2024, su Sala de Cuestiones Preliminares emitió orden de detención contra Benjamín Netanyahu por utilizar el hambre de la población civil como método de guerra en Gaza y por crímenes de lesa humanidad: asesinato, persecución y otros actos inhumanos como parte de un ataque generalizado y sistemático contra civiles en Gaza desde octubre de 2023.

Para fijar su competencia, la Corte toma en cuenta no la nacionalidad del perpetrador, sino el espacio donde se producen los crímenes. En esto no ha estado de acuerdo Donald Trump y por eso ha ordenado sanciones a quien colabore con investigaciones de la Corte Penal Internacional. Estas medidas punitivas se endurecieron a partir de que se conoció que Navi Pillay había sido reconocida con el Nobel. Pillay ha dicho: “Vivimos en una época donde el derecho internacional y los derechos humanos son blancos de ataques políticos. Los esfuerzos que estamos viendo para debilitar la justicia internacional ponen en peligro el progreso que tan minuciosamente hemos llevado a cabo desde los juicios de Núremberg y ponen en riesgo que sea la fuerza y no la ley la que determine qué sufrimientos importan”. El Nobel no cierra un capítulo; reconoce como viable un camino distinto al que hoy tiene en vilo a la humanidad. Catedrática de la UNAM @leticia_bonifaz