¿Cansado del ‘Pumpkin Spice’? Las 4 bebidas mexicanas perfectas para reconfortar ante el fresco otoñal

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    ¿Cansado del ‘Pumpkin Spice’? Las 4 bebidas mexicanas perfectas para reconfortar ante el fresco otoñal
    Servido tradicionalmente en recipientes de barro, el champurrado combina masa de maíz nixtamalizado, piloncillo y canela para brindar energía de liberación lenta. CANVA

Olvídate de los jarabes artificiales; la tradición local resguarda opciones llenas de antioxidantes, calcio y sabor que merecen un lugar en tu taza esta temporada

Con la llegada de los primeros vientos fríos del otoño y el invierno, los escaparates y menús de las grandes cadenas internacionales se tiñen de naranja para darle la bienvenida al emblemático Pumpkin Spice Latte. Si bien esta bebida de café con especias y calabaza se ha convertido en un fenómeno global de la cultura pop, la riqueza gastronómica para combatir el frío va mucho más allá de una tendencia de cafetería.

En el ámbito del bienestar y la tradición, México cuenta con un repertorio ancestral de bebidas reconfortantes que no solo abrigan el cuerpo, sino que también conectan con nuestra historia, ingredientes locales y una forma de consumo más consciente y nutritiva.

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CALIDEZ ANCESTRAL: EL VERDADERO VALOR DEL CHOCOLATE DE MESA

El chocolate caliente es, por excelencia, el rey de las tardes de lluvia y frío. Sin embargo, a diferencia de las versiones ultraprocesadas o jarabes azucarados de las cadenas modernas, el tradicional chocolate de mesa elaborado con cacao puro ofrece beneficios significativos para la salud física y emocional.

El cacao es una fuente natural rica en antioxidantes, flavonoides y minerales como el magnesio. Preparado a base de agua o leches vegetales, batido tradicionalmente con molinillo hasta lograr una espuma densa, el chocolate mexicano actúa como un estimulante natural del ánimo y un excelente aliado para reconfortar el sistema nervioso en los días de menor luz solar.

$!El chocolate de mesa tradicional, batido con molinillo hasta obtener su clásica espuma, es una fuente natural de antioxidantes ideal para los días fríos.
El chocolate de mesa tradicional, batido con molinillo hasta obtener su clásica espuma, es una fuente natural de antioxidantes ideal para los días fríos. CANVA

EL ABRAZO DEL MAÍZ: CHAMPURRADO Y ATOLES TRADICIONALES

Si hay una bebida que encapsula el espíritu festivo y el confort del hogar en México, es el champurrado. Esta variante del atole, espesada con masa de maíz nixtamalizado y perfumada con canela y piloncillo, es un pilar fundamental de la cocina de temporada.

Desde la perspectiva de la nutrición, el proceso de nixtamalización del maíz libera nutrientes biodisponibles como el calcio y la niacina (Vitamina B3). Los atoles tradicionales —ya sean de frutas naturales de estación como la guayaba o la zarzamora, o bien a base de semillas como el girasol o las pepitas— brindan una energía de liberación lenta que ayuda a mantener la temperatura corporal sin recurrir a azúcares refinados en exceso.

$!La nixtamalización del maíz libera nutrientes clave como el calcio y la niacina, convirtiendo al atole en un alimento altamente nutritivo.
La nixtamalización del maíz libera nutrientes clave como el calcio y la niacina, convirtiendo al atole en un alimento altamente nutritivo. CANVA

EL ELIXIR INVERNAL: PONCHE CALIENTE Y VATILDAD NATURAL

Otra joya inolvidable de la época es el clásico ponche de frutas. Hervido a fuego lento con ingredientes de temporada como el tejocote, la guayaba, la caña de azúcar, la flor de Jamaica y la ciruela pasa, esta infusión es una auténtica bomba de vitaminas.

El tejocote y la guayaba aportan altísimas dosis de Vitamina C, esenciales para reforzar el sistema inmunológico durante los cambios drásticos de temperatura. Servido bien caliente, el ponche no solo deleita por su aroma envolvente, sino que funciona como una infusión digestiva e hidratante ideal para las noches familiares.

$!Elaborado a base de tejocote, guayaba, caña y flor de Jamaica, el ponche caliente es una infusión rica en Vitamina C para reforzar el sistema inmunológico en invierno.
Elaborado a base de tejocote, guayaba, caña y flor de Jamaica, el ponche caliente es una infusión rica en Vitamina C para reforzar el sistema inmunológico en invierno. CANVA

CONSUMO LOCAL Y RECONEXIÓN EN LA MESA

Optar por bebidas tradicionales durante esta temporada no es solo una elección de sabor, sino también un acto de bienestar integral. Nos invita a consumir ingredientes locales, apoyar a productores artesanales y redescubrir recetas que han pasado de generación en generación.

La próxima vez que busques una bebida para acompañar las bajas temperaturas, recuerda que la mejor opción no siempre viene en un vaso desechable; a menudo se encuentra en la olla de barro de tu cocina o en los mercados locales llenos de tradición.

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Otoño

Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

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