¡Todo agotado! Super Bull y Rodeo de las Estrellas conquistan al público del Rodeo Saltillo

Además de la música, la expo ganadera y otras actividades, este fin de semana el Festival Rodeo Saltillo contará con el famoso Super Bull, un espectáculo para el que los boletos ya se reportan agotados debido a la alta demanda.

Esta competencia consiste en el jineteo de toros salvajes, en la que los jinetes profesionales intentan permanecer sobre el lomo del animal durante los ocho segundos reglamentarios.

Sin embargo, los boletos para presenciar el Super Bull ya fueron reportados como agotados, por lo que solo quienes consiguieron sus entradas podrán disfrutar de esta actividad en el Festival Rodeo Saltillo.