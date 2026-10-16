¡Todo agotado! Super Bull y Rodeo de las Estrellas conquistan al público del Rodeo Saltillo

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    ¡Todo agotado! Super Bull y Rodeo de las Estrellas conquistan al público del Rodeo Saltillo
    Actividades. El Rodeo de las Estrellas se suma a los espectáculos que agotaron sus entradas en el Festival Rodeo Saltillo. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ

La alta demanda dejó sin entradas a los dos espectáculos de rodeo, que forman parte de las actividades más esperadas del festival en Saltillo

Además de la música, la expo ganadera y otras actividades, este fin de semana el Festival Rodeo Saltillo contará con el famoso Super Bull, un espectáculo para el que los boletos ya se reportan agotados debido a la alta demanda.

Esta competencia consiste en el jineteo de toros salvajes, en la que los jinetes profesionales intentan permanecer sobre el lomo del animal durante los ocho segundos reglamentarios.

Sin embargo, los boletos para presenciar el Super Bull ya fueron reportados como agotados, por lo que solo quienes consiguieron sus entradas podrán disfrutar de esta actividad en el Festival Rodeo Saltillo.

Este domingo se realizará el Rodeo de las Estrellas, que también fue reportado como agotado debido a la respuesta del público. Se espera que sea un espectáculo de gran nivel para los asistentes.

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Además de estas competencias, la música continuará con las presentaciones programadas de Costumbre, Julión Álvarez, Sólido y Banda El Recodo durante el viernes y el sábado, con entradas totalmente agotadas, según la información difundida.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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