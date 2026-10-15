Disminuye HR Ratings calificación de México

“La revisión a la baja de la calificación es resultado del deterioro observado en los principales balances fiscales de las finanzas públicas, lo cual consideramos continuará en el periodo proyectado, así como por la revisión a la baja de la trayectoria de crecimiento económico.

La calificadora crediticia HR Ratings recortó la calificación de largo plazo de la deuda soberana de México de BBB+ a BBB debido principalmente al deterioro persistente de las finanzas públicas y una revisión a la baja en la trayectoria de crecimiento económico del País.

”La combinación de estos dos factores continuará presionando el nivel de endeudamiento esperado para México”, indicó la agencia al dar a conocer su decisión.

A pesar de reconocer los esfuerzos de la Secretaría de Hacienda (SHCP) por contener el déficit del sector público tras el nivel histórico alcanzado en 2024, HR advirtió que las medidas no han sido suficientes para reducir los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) por debajo de 4.0 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

“Al considerar el déficit proyectado por HR Ratings para el ejercicio fiscal de 2026 de -4.6 por ciento del PIB se acumularían cinco años consecutivos con déficits por encima de 4.0 por ciento. Lo anterior evidencia la rigidez en el nivel de gasto, el cual inclusive crece a un mayor ritmo respecto al incremento en los niveles de recaudación”, señaló.

Si bien HR Ratings también reconoció el esfuerzo realizado para incrementar los ingresos tributarios, advirtió que estos recursos resultan insuficientes si no van acompañados de un mayor dinamismo en la actividad económica.

“Esto necesita estar acompañado de un mayor avance de la actividad económica respecto al observado, con niveles superiores a 2.5 por ciento anual, lo que podría ayudar a mitigar las fuertes presiones de gasto por transferencias, subsidios, servicios personales y otros corrientes. A su vez, esto disminuiría la rigidez observada en los déficits del Gobierno federal”, consideró.

Como consecuencia de estos desequilibrios, añadió, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) -el indicador más amplio de la deuda pública en México- continuará al alza.

HR Ratings proyecta que la deuda finalice el año en 54.5 por ciento del PIB, 0.5 puntos porcentuales por encima de las estimaciones recientes de Hacienda y 0.8 puntos porcentuales más respecto a su revisión anterior.

“Consideramos que la tendencia ascendente en los niveles de deuda como porcentaje del PIB continuará en los próximos periodos fiscales, y, de acuerdo con nuestras estimaciones, podría alcanzar niveles de 61.2 por ciento del PIB en 2030 y de 65.6 por ciento del PIB para 2033”, proyectó.

Asimismo, destacó que el costo financiero de la deuda, es decir, el pago de intereses, registra presiones adicionales, al grado de superar rubros tan relevantes como las participaciones federales otorgadas a los estados y municipios.