Tecnológico de Saltillo celebra 75 años con carrera 5K: ruta, horarios y categorías

El Instituto Tecnológico de Saltillo (ITS) celebrará sus 75 años con la carrera recreativa Go Burros 5K, programada para este domingo. La cita reunirá a estudiantes, egresados, trabajadores y familias en las calles de la capital coahuilense. La salida y la meta estarán en el frontispicio del plantel, en el cruce de Avenida Universidad y bulevar Venustiano Carranza A las 7 de la mañana partirán los participantes con discapacidad, mientras que el contingente general comenzará cinco minutos después.

El trayecto avanzará hacia el sur por Venustiano Carranza hasta la calle Chihuahua. Desde ahí los corredores retornarán al norte hasta el bulevar Humberto Hinojosa Domínguez y después volverán al punto de partida. Será un circuito urbano y plano. La institución contempla seis categorías, cada una con ramas femenil y varonil: estudiantes activos, ExaTecs, personal docente y no docente, jubilados o pensionados, personas con discapacidad y Libre. Quienes compitan con discapacidad visual deberán ir acompañados de un guía. Aunque tendrá reconocimientos para el primer lugar de cada rama y categoría, el encuentro no estará reservado a atletas experimentados: su lema es “Camina, trota o corre”. Los organizadores proyectaron una participación de alrededor de 3 mil 500 personas en su presentación.

Cada inscrito contará con playera conmemorativa, número de corredor, hidratación, atención médica y un paquete de recuperación con fruta, bebida y barra energética. Al cruzar la meta recibirá una medalla por el 75 aniversario. Las inscripciones, de 300 pesos, cerraron el 9 de octubre según el portal oficial del ITS. La entrega se programó para este sábado 17, de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, en el frontispicio; no habrá entrega el domingo. La ceremonia de reconocimientos será en la explanada del Tecnológico. Más allá de los tiempos registrados, la segunda edición de esta carrera pretende convertir el aniversario en una fiesta deportiva abierta a Saltillo.