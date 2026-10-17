Lobos UAdeC vence 17-7 a Frailes y suma su tercera victoria en ONEFA

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Fútbol Americano
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    Lobos UAdeC vence 17-7 a Frailes y suma su tercera victoria en ONEFA
    El equipo de Saltillo sumó su segundo triunfo consecutivo tras imponerse a Cimarrones UABC y Frailes. FOTO: LOBOS UADEC

La Jauría se impuso 17-7 a Frailes del Tepeyac como visitante y llegó a tres victorias en la temporada 2026 de la Liga Mayor de ONEFA

Los Lobos de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) consiguieron su tercera victoria de la temporada 2026 de la Liga Mayor de ONEFA al derrotar 17-7 a los Frailes de la Universidad del Tepeyac, este sábado en condición de visitantes, para mantenerse en la pelea por un lugar en los playoffs.

La Jauría volvió a responder fuera de Saltillo y sumó un resultado importante en la recta final de la campaña, luego de imponerse la semana anterior por 42-13 a los Cimarrones de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), en su último partido como local durante la temporada regular.

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El triunfo ante Frailes representa un nuevo paso para el conjunto dirigido por Daniel “Carrete”, que ha logrado mejorar sus números después de un comienzo complicado, en el que acumuló tres derrotas consecutivas antes de conseguir su primera victoria frente a los Indios de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).

Con el resultado de este sábado, Lobos llegó a tres triunfos y tres derrotas, un registro que mantiene abiertas sus posibilidades de clasificación en la Conferencia Nacional, Grupo Norte.

Del otro lado, los Frailes llegaban al compromiso después de un inicio prometedor, con victorias ante los Toros Salvajes de Chapingo, por 14-7, y los Halcones de la Universidad Veracruzana, por 21-6. Sin embargo, posteriormente atravesaron una racha complicada con derrotas frente a los Pumas Acatlán y los Potros Salvajes de la Universidad Autónoma del Estado de México.

El equipo del Tepeyac había conseguido recuperarse de esos tropiezos antes de recibir a la UAdeC, por lo que el encuentro representaba una oportunidad para sostener su buen momento ante un rival que también necesitaba sumar.

Lobos logró inclinar el partido a su favor y limitó a los locales a solamente siete puntos, una actuación defensiva que resultó importante para asegurar la victoria por diferencia de 10 unidades.

Ahora, la Jauría deberá mantener el ritmo en sus siguientes compromisos y buscar los resultados necesarios para acercarse a la postemporada. Con tres triunfos en su registro, cada partido será determinante para las aspiraciones del equipo universitario en el cierre de la temporada regular.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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