El calor musical de Julión Álvarez encendió el escenario en el Rodeo Saltillo

El calor musical de Julión Álvarez encendió el escenario en el Rodeo Saltillo

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Jessica Villarreal
por Jessica Villarreal

El cantante reunió a sus seguidores en una noche de música regional mexicana, baile y muestras de cariño, acompañado por la presentación de Grupo Costumbre

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Ni la lluvia ni el frío detuvieron a los asistentes durante el segundo día del Rodeo Saltillo, espectáculo que registró una gran afluencia de público a pesar del clima que se vivió el viernes por la noche. Así, Grupo Costumbre arrancó la velada musical con gran alegría y ambientó el lugar con algunos de sus mayores éxitos, como ‘Fantasía’, ‘Si sacamos cuentas’ y ‘Quiero decirte’.

Antes de retirarse del escenario, los integrantes agradecieron al público por acompañarlos durante todos estos años de trayectoria y pidieron a los presentes tomarse una fotografía con ellos para sus redes sociales.

“Yo creo que es una experiencia muy bonita y es algo diferente que no se ve todos los días”, expresó Francisco Guerrero, asistente al evento.

A LA ESPERA DE JULIÓN

Durante la espera, se proyectaron videos de las canciones de Julión Álvarez, lo que incrementó las ansias de los presentes por verlo, mientras se mostraban frases relacionadas con sus premios musicales y su título de ‘El rey de la taquilla’.

“La verdad, estoy muy emocionada. Aquí en el Rodeo está increíble y espero que sea un gran concierto y que toda la gente también lo disfrute”, comentó Mia Charles a VMÁS.

Dueño de una gran popularidad, el artista apareció con una gran sonrisa, portando un traje negro al estilo vaquero. Saludó a los presentes e interpretó su primera canción de la noche, ‘Pongámonos de acuerdo’, lo que provocó gritos de alegría entre el público. Después continuó con ‘Fuentes de Ortiz’ y, para poner a bailar a los asistentes, interpretó su sencillo ‘Y tú’.

$!El cantante se entregó por completo al público para hacer sentir el momento más personal.
El cantante se entregó por completo al público para hacer sentir el momento más personal. FOTO: OMAR SAUCEDO

Los gritos de emoción se escucharon durante todo el concierto, acompañados de frases como “¡Te amo, Julián!”, además de carteles con los que los asistentes le pedían que los felicitara por sus cumpleaños, a lo que él respondió amablemente desde el escenario.

Además de interpretar sus mayores éxitos, interactuó con la audiencia durante todo su espectáculo. Entre otras cosas, mencionó que no había que quejarse de la lluvia, ya que no siempre se cuenta con su “presencia”. También habló sobre cómo había quedado Expo Coahuila, con expresiones como “¡Qué bonito lugar!”, y confesó a sus fans que en algún momento ha pensado en vivir en Coahuila por su belleza y por las amistades y los parientes que tiene en la región.

Asimismo, agradeció especialmente al gobernador Manolo Jiménez por la invitación y a los asistentes por permanecer ahí bajo la lluvia para verlo. El cantante correspondió a su apoyo brindándoles un gran concierto e invitándolos a bailar para disfrutar de la velada.

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“La ciudad más vaquera de México. Vamos a bailar, a pistear y a enamorarnos”, dijo el cantante durante una de sus intervenciones entre canciones.

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Jessica Villarreal

Egresada de la Licenciatura en Derecho por la Universidad del Valle de México (UVM) Campus Saltillo, y egresada de la Licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

Fundadora y creadora de contenido del proyecto Yosoyarte dirigido a la difusión cultural y consumo local. Con dicho proyecto, en 2019, gana la beca nacional de movilidad ECOES llevada a cabo en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ganadora de la Presea Lobo 2021 en Liderazgo.

Actualmente y desde hace 5 años, cuenta con distintos talleres de lectura donde desarrolla y realiza conversatorios semanalmente.

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