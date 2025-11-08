NL 2027: Clara Luz, por MORENA y rémoras aliadas. Colosio, MC/PAN, contra el priyista Adrián de la Garza
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Organizaciones
Plácido Garza DETONA Los tres personajes dicen que es muy pronto, pero por ahí mero es, como dice Inés
¿Les platico? ¡Arre!
El capitalismo social fue obra de los pioneros de la industria en el mundo.
Específicamente en México, nació en éstas bárbaras, pésimamente gobernadas y caóticas comarcas del norte.
Eugenio Garza Sada y sus congéneres crearon organismos para ofrecer al personal de sus empresas, salud, educación, vivienda e incluso esparcimiento.
Nacieron así, las Clínicas Nova y Vidriera. La Sociedad Cuauhtémoc y Famosa, Dinámica, el Recreativo Nova, las colonias Vidriera, Del Norte, Cuauhtémoc, Las Puentes; el Programa PAVIGI.
Este enfoque social de la empresa privada apareció en México antes del IMSS, del Infonavit y de la SEP.
Pero con el pretexto de la crisis de 1981-1982, los hijos de los pioneros de la industria comenzaron a desviarse de tales objetivos.
Primero había que sobrevivir, decían, pero recursos siempre hubo. Recordemos el refrán de que... “más tiene el rico cuando empobrece, que el pobre cuando enriquece”.
El asunto es que arriaron la bandera del capitalismo social y ese vacío lo colmaron políticos como, López Mateos, Díaz Ordaz, Echeverría, López Portillo, De la Madrid, Zedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto y el que más, López Obrador. Por eso ganó las elecciones de 2018 y por eso mismo las ganó Claudia Sheinbaum.
Con la bandera del capitalismo social, MORENA mantiene su hegemonía en 24 de los 32 Estados del País.
Pero apenas sintió el poder en sus manos, López Obrador derivó hacia un discurso de revancha, de venganza, por las que -según él- les debían sus antecesores, siendo que él mismo salió de las filas del PRI. Con sus acciones, dividió a México.
Y agarró como piñata a “los conservadores”, al “neoliberalismo”, llamándose él mismo y a su movimiento, reformistas y transformadores.
El ideal es bueno; falló el personaje.
¿Y AHORA?
Yo diría que las elecciones de 2027 son más importantes que las del 2030, porque evaluaremos el rendimiento del gobierno actual en sus tres niveles: federal, estatal y municipal, más las legislaturas.
MORENA busca ganar principalmente en Estados referentes como Nuevo León (MC), Aguascalientes (PAN), Chihuahua (PAN) y Querétaro (PAN).
Nuevo León es la joya de la corona. Ni duda cabe.
Por eso creo importante focalizar lo que se ve venir en materia de candidatos por la gubernatura de dicho Estado.
Las encuestas espejo, las directas, las cuchareadas, las reales, los sondeos, podrán decir misa.
Y el discurso de políticos y empresarios -que también andan meneándole al caldo- coincide en el sentido de que todavía es temprano para hablar del tema, pero todos se están moviendo.
Estas son las campañas políticas más anticipadas de la historia.
Son el 6 de junio de 2027 pero cuidando y sin cuidar las formas, aspirantes y suspirantes ya andan en eso.
Incluso el Palacio Nacional se está valiendo de un nuevo partido que busca -primero- la aprobación del INE y luego, diluir a la oposición.
Se hace llamar “Construyendo Sociedades de Paz”, sí, las mismas siglas de la presidenta CSP, comandado por Hugo Eric Flores, Armando González Escoto y Edith Carolina Anda González, ligados a MORENA.
En NL, supuestamente los representa Daniel Hinojosa, un esquirol charolero de esos que a todo le tira y a nada le pega, como el jo-jo-jo-coso Luis Gerardo Treviño, que se dice “periodista” y que cobra en la secretaría del Medio Ambiente del gobierno de NL, haciendo sabrá el Dios de Spinoza qué.
Ambos y muchos otros que pululan en chats, redes y medios, son distractores que enturbian el ambiente político, pero éste se aclara cada vez más.
Buscan diluir a la oposición desde el poder
Por eso les comparto que los candidatos para las elecciones por la gubernatura de NL en 2027 serán...
- Clara Luz Flores Carrales: MORENA y sus aliados -o rémoras, mejor dicho- PT y PVEM.
- Luis Donaldo Colosio: MC/PAN.
- Adrián de la Garza: PRI.
Ellos son aspirantes. Los otros, suspirantes.
CAJÓN DESASTRE:
- Mañana, más o menos cambio completo de programa, sin faltar el Incomparable Iván y toda su Compañía, más la Irreverente de mi Gaby Kalifa Kaún de Garza y Gaza.