NL 2027: Clara Luz, por MORENA y rémoras aliadas. Colosio, MC/PAN, contra el priyista Adrián de la Garza

¿Les platico? ¡Arre! El capitalismo social fue obra de los pioneros de la industria en el mundo. Específicamente en México, nació en éstas bárbaras, pésimamente gobernadas y caóticas comarcas del norte. Eugenio Garza Sada y sus congéneres crearon organismos para ofrecer al personal de sus empresas, salud, educación, vivienda e incluso esparcimiento. Nacieron así, las Clínicas Nova y Vidriera. La Sociedad Cuauhtémoc y Famosa, Dinámica, el Recreativo Nova, las colonias Vidriera, Del Norte, Cuauhtémoc, Las Puentes; el Programa PAVIGI. Este enfoque social de la empresa privada apareció en México antes del IMSS, del Infonavit y de la SEP.

Pero con el pretexto de la crisis de 1981-1982, los hijos de los pioneros de la industria comenzaron a desviarse de tales objetivos. Primero había que sobrevivir, decían, pero recursos siempre hubo. Recordemos el refrán de que... “más tiene el rico cuando empobrece, que el pobre cuando enriquece”. El asunto es que arriaron la bandera del capitalismo social y ese vacío lo colmaron políticos como, López Mateos, Díaz Ordaz, Echeverría, López Portillo, De la Madrid, Zedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto y el que más, López Obrador. Por eso ganó las elecciones de 2018 y por eso mismo las ganó Claudia Sheinbaum. Con la bandera del capitalismo social, MORENA mantiene su hegemonía en 24 de los 32 Estados del País.

Pero apenas sintió el poder en sus manos, López Obrador derivó hacia un discurso de revancha, de venganza, por las que -según él- les debían sus antecesores, siendo que él mismo salió de las filas del PRI. Con sus acciones, dividió a México. Y agarró como piñata a “los conservadores”, al “neoliberalismo”, llamándose él mismo y a su movimiento, reformistas y transformadores. El ideal es bueno; falló el personaje. ¿Y AHORA? Yo diría que las elecciones de 2027 son más importantes que las del 2030, porque evaluaremos el rendimiento del gobierno actual en sus tres niveles: federal, estatal y municipal, más las legislaturas. MORENA busca ganar principalmente en Estados referentes como Nuevo León (MC), Aguascalientes (PAN), Chihuahua (PAN) y Querétaro (PAN). Nuevo León es la joya de la corona. Ni duda cabe. Por eso creo importante focalizar lo que se ve venir en materia de candidatos por la gubernatura de dicho Estado.