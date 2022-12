Una gran amiga de este país, cuyo nombre omito para no comprometerla, me preguntó una noche al terminar la FIL: ¿Qué le pasa a México? Mis amigos de estirpe obradorista me miran con recelo porque expresé entusiasmo por acudir a Guadalajara. Sentí –me dijo– algo así como si esa ventana, que antes era orgullo de México y de su comunidad intelectual, ahora fuese un balcón pecaminoso e indeseable. Mis ...