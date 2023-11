“No puede ser un panista. Tiene que ser naranja y de mi gobierno”

Les platico:

En medio de la batalla que libra el gobernador de Nuevo León contra el PRI y el PAN en el Congreso local, surgió el nombre de Mauricio Fernández como posible interino suyo, ahora que el emecista se apresta a diluir el voto de la oposición en las elecciones presidenciales de 2024.

El tres veces exalcalde de San Pedro Garza García se cuidó de no confirmar lo anterior, pero su correligionario blanquiazul, el diputado federal Víctor Pérez, no se anduvo por las ramas: “Es él”, me dijo.

Retomo el tema para analizar los diferentes escenarios de lo anterior. ¿Arre?

O te aclimatas o te aclichingas

Samuel destila prepotencia al sentenciar que “tiene” que ser naranja y de su gobierno el mentado interino.

Semejante “seguridad” solo es explicable por el apoyo que recibe desde el Palacio Nacional.