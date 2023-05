No sales así, ¡No ves que se te notan los pezones! (Si supiera que tampoco traigo calzones)

Ayer vi a una niña. Debajo de su playera blanca se notaba que usaba su primer brasier. Recordé que cuando yo era niña, existía (tal vez aún) una prenda que en inglés se llamaba “training bra” (brasier entrenador). Era básicamente un corpiño, pero con tirantes y ganchos en la espalda, como los brasieres “reales”. Se suponía, o se decía, que las niñas debían de usar estas prendas desde que comenzaba el desarrollo de los senos para evitar que éstos crecieran caídos. Eso entendí en ese tiempo.

No sé si la prenda, y después los corpiños que creo que usaron mis hijas (perdón, pero ya pasó mucho tiempo) sirvieron para entrenar los senos o a entrenar a las mujeres a usar brasieres para no mostrar la forma natural de los senos ni la sospecha de tener pezones. Ahora me parece ridículo.

Los brasieres son prendas incómodas. Sí, está bien, estoy acostumbrada. Y sí, hay mujeres que tiene el busto muy pesado y tal vez el brasier les ayuda a sentirse más contenidas y sostenidas.

Hace muchos ayeres se anunciaban brasieres que levantaban y separaban. Ahora se anuncian los que juntan y aumentan. ¡Válgame! Se nos juzga y nos juzgamos por no tener la forma y tamaño de chichis que están de moda en un momento dado. Ah, y aparte, los hombres celosos nos la hacen de tos si estamos escotadas o se nos ven los pezones, mientras que algunos de ellos presumen busto, panza, pezones, genitales y escote de plomero. ¿Igualdad? ¿Equidad?

La niña que yo vi ayer no requería brasier. Tal vez ella quiso ponerse uno para empezar a sentirse más mujer. Lástima que eso sea uno de los criterios para dar el brinco de etapa de vida. Y más aún es una lástima que los senos se contemplan dentro del rango de órganos sexuales. NO lo son. No tienen nada que ver con el sistema reproductor. Pero ¡qué polémica si una mujer tranquilamente amamanta en público a la luz del día! “Tápate”, me decía el papá de mis hijos. “Whatever”, respondía yo.

Los senos sin intervenciones quirúrgicas tendrán el tamaño y la forma que la naturaleza les da. Y ¿Qué más da si se nota un pezón o 2 por allí?