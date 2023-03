“...hay sistemas equivalentes a Pegasus en todas partes y en México... no necesariamente Pegasus, pero son sistemas que llevan a cabo las mismas funciones del sistema de escucha de Pegasus”.

Lo he transcrito textualmente de la página web donde se cuelgan cotidianamente las transcripciones de la misa tempranera de su santidad, don Pejelagarto. No he cambiado absolutamente nada. Agregué solamente los ...