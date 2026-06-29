Nonagenarios y los 100 de Mel Brooks

El miércoles pasado la Meca del Cine se vistió de luto con la muerte a los 98 años de edad de Ann Blyth, una de las pocas actrices sobrevivientes de la época dorada de Hollywood.

Apenas un año después de debutar en el cine al lado del actor Donald O´Connor en el musical “Las tres glorias”, de Charles Lamont, Blyth hizo historia al ser nominada, a los 17 años de edad, al Oscar a la Mejor Actriz de Reparto de 1945 por su duelo de actuaciones con la ya consolidada diva del Séptimo Arte Joan Crawford, al interpretar a la hija mimada del personaje protagónico de Mildred Pierce, en el clásico que en México se conoció como “El suplicio de una madre”, el cual, bajo la dirección del gran Michael Curtiz (“Casablanca”) le dio a ganar a la Crawford su única estatuilla dorada a la Mejor Actriz de aquel año.

A partir de las siguientes cuatro décadas, Ann Blyth brilló en los clásicos del cine negro “Fuerza bruta” (Jules Dassin, 1947) protagonizando junto a Burt Lancaster y “Venganza de mujer” (Zoltan Korda, 1948) junto a Charles Boyer; las biopics “El gran Caruso” (Richard Thorpe, 1951), al lado del tenor Mario Lanza y “Sufrir es mi destino”, donde la volvió a dirigir Michael Curtiz en 1957, teniendo como galán a Paul Newman, entre otras más, para despedirse de la actuación en 1985 al participar en la exitosa serie “La Reportera del Crimen”, protagonizada por Angela Lansbury, con quien Blyth contendió por el Oscar, Lansbury nominada por “El Retrato de Dorian Gray” (1945).

Hacia el fin de semana hubo noticias más agradables ya que quien sí llegó a soplar 99 velitas de su pastel de cumpleaños fue el director norteamericano Jerry Schatzberg, nacido el 26 de junio de 1927 en la ciudad de Nueva York y quien es recordado sobre todo por haber dirigido a Al Pacino en su debut en el cine “Pánico en Needle Park”, de 1971; por haberlo vuelto a dirigir en la ganadora de la Palma de Oro de Cannes de 1973 por “Espantapájaros”, misma que el fallecido actor Gene Hackman consideraba su mejor actuación y al primer actor Morgan Freeman en la primera película por la que fue nominado al Oscar “Street Smart” (1987), entre otras más.

Pero si a festejos nos vamos, el que fue felicitado por amigos, colegas y fanáticos fue el legendario actor, guionista y director también norteamericano Mel Brooks, quien llegó el domingo a los 100 años de edad y de quien ya habíamos recomendado el año pasado la serie documental de HBO dirigida por Judd Apatow “Mel Brooks: El hombre de los 99 años”, en donde, entre otras cosas, puede corroborarse que es el pionero de la parodia que heredaron los Wayans con la serie de películas de “Scary Movie” desde que estrenó el irreverente western con un protagonista afroamericano “Locura en el Oeste” (1974) hasta su última película “Drácula: Muerto pero feliz”(1995).

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