Normalizan lo vulgar

¿Les platico? ¡Arre!

Grupo DETONA® les acompañó a ustedes los 365 días del año.

No hubo asuetos, descansos, días festivos, feriados ni vacaciones.

Así entendemos la labor periodística y así lo merecen los más de 20 millones de seguidores que nos honran con su preferencia dentro y fuera de México.

PREVALECIÓ LO VULGAR...

-...En los políticos; no es ninguna novedad.

-...En los santones de la I.P. En esta generación de herederos y bragueteros, ya se hizo común.

-...También en analistas y críticos que se tiraron al piso avisando al aire -para buscar rating-: “Siento que me está dando un infarto”, para reaparecer al día siguiente como si nada. Verdad, Pedro Ferriz Hijar?

-...En los que confiesan en voz baja que el Tío Richie ya los metió en la nómina y se le venden como cortesanos, sin medir las consecuencias, porque en México, los impuestos, tarde o temprano se pagan y más cuando lo ordena el poder. Si el SAT azota el fuete, no solo el Tío Richie podría perder las concesiones de su banco y la televisora; también sus reclutados la camisa y sus reputaciones.

-...Prevaleció lo vulgar en medios autonombrados “de oposición”, de “resistencia”, plagados de conductores mal hablados, albureros, soeces y chafos, que explotan al menor reparo en insultos y palabrotas para ganarse el like de los ignorantes villamelones que tocan la campanita. Estos, especialmente me encabronan, porque denigran el oficio de la prensa.

-...Prevaleció lo vulgar en los activistas de pacotilla, charoleros, bravucones, metichones, oportunistas, algunos de ellos usurpando funciones periodísticas. Siendo burócratas, muy apenas escriben la lista del súper.

-...En los mandaderos del poder, que reptan obedeciendo la voz del amo que los llevó al gobierno sin más mérito que su lealtad a la presidente, al gobernador, al alcalde, al señor secretario.

En todos ellos y muchos más prevaleció lo vulgar. Lo normalizaron.

Sin proponérselo, forman un gremio de lagartos que rodean a su presa: La Madre Patria y sus cachorros, los ciudadanos, donde, en este segmento, cada quien vela nomás por su parcela.

A todos éstos les falta dignidad para irse cuando ya es hora.

CAJÓN DESASTRE

