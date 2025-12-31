Normalizan lo vulgar

Opinión
/ 31 diciembre 2025
    Normalizan lo vulgar

Plácido Garza DETONA® El recuento del 2025 que hoy termina, se resume en el título de éste, mi último artículo del año

¿Les platico? ¡Arre!

Grupo DETONA® les acompañó a ustedes los 365 días del año.

No hubo asuetos, descansos, días festivos, feriados ni vacaciones.

Así entendemos la labor periodística y así lo merecen los más de 20 millones de seguidores que nos honran con su preferencia dentro y fuera de México.

PREVALECIÓ LO VULGAR...

-...En los políticos; no es ninguna novedad.

-...En los santones de la I.P. En esta generación de herederos y bragueteros, ya se hizo común.

-...También en analistas y críticos que se tiraron al piso avisando al aire -para buscar rating-: “Siento que me está dando un infarto”, para reaparecer al día siguiente como si nada. Verdad, Pedro Ferriz Hijar?

-...En los que confiesan en voz baja que el Tío Richie ya los metió en la nómina y se le venden como cortesanos, sin medir las consecuencias, porque en México, los impuestos, tarde o temprano se pagan y más cuando lo ordena el poder. Si el SAT azota el fuete, no solo el Tío Richie podría perder las concesiones de su banco y la televisora; también sus reclutados la camisa y sus reputaciones.

-...Prevaleció lo vulgar en medios autonombrados “de oposición”, de “resistencia”, plagados de conductores mal hablados, albureros, soeces y chafos, que explotan al menor reparo en insultos y palabrotas para ganarse el like de los ignorantes villamelones que tocan la campanita. Estos, especialmente me encabronan, porque denigran el oficio de la prensa.

-...Prevaleció lo vulgar en los activistas de pacotilla, charoleros, bravucones, metichones, oportunistas, algunos de ellos usurpando funciones periodísticas. Siendo burócratas, muy apenas escriben la lista del súper.

-...En los mandaderos del poder, que reptan obedeciendo la voz del amo que los llevó al gobierno sin más mérito que su lealtad a la presidente, al gobernador, al alcalde, al señor secretario.

En todos ellos y muchos más prevaleció lo vulgar. Lo normalizaron.

Sin proponérselo, forman un gremio de lagartos que rodean a su presa: La Madre Patria y sus cachorros, los ciudadanos, donde, en este segmento, cada quien vela nomás por su parcela.

A todos éstos les falta dignidad para irse cuando ya es hora.

CAJÓN DESASTRE

Mañana, cambio completo de programa, sin faltar el Incomparable Iván y toda su Compañía, más la Irreverente de mi Gaby Kalifa Kaún de Garza y Gaza.

Grupo DETONA® les desea a todos ustedes un Feliz Año 2026... dentro de lo que cabe...

Temas


Opinión
Política México

Plácido Garza

Plácido Garza

Nominado a los Premios 2019 “Maria Moors Cabot” de la Universidad de Columbia de NY; “SIP, Sociedad Interamericana de Prensa” y “Nacional de Periodismo”. Es miembro de los Consejos de Administración de varias corporaciones. Exporta información a empresas y gobiernos de varios países. Escribe diariamente su columna “IRREVERENTE” para prensa y TV en más de 40 medios nacionales y extranjeros. Maestro en el ITESM, la U-ERRE y universidades extranjeras, de distinguidos comunicadores. Como montañista, ha conquistado las cumbres más altas de América.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El termómetro marcó cinco grados centígrados en sectores cercanos a la sierra, donde familias salieron de sus tejabanes para buscar calor alrededor de fogatas improvisadas.

El frío cala más hondo en los tejabanes cercanos a la sierra de Saltillo
Autoridades estatales informaron que, pese a que el chofer fue detenido y el accidente dejó al menos 10 personas lesionadas, hasta el momento no se ha presentado ninguna denuncia formal por parte de los afectados.

Sin denuncias por accidente de la ruta 7A embestida por el tren en Saltillo: FGE sigue a la espera
true

Interoceánico, Zambada, Arriaga o el fin de una visión de Estado
Autoridades de Protección Civil mantienen operativos en mercados sobre ruedas y acciones coordinadas con la Policía Cibernética para detectar la comercialización ilegal de pirotecnia en línea.

Venta de pirotecnia persiste en Saltillo a través de redes sociales
Sobre durmientes podridos

Sobre durmientes podridos
Elementos de Protección Civil y Bomberos de Saltillo recorren cruceros y zonas de alta afluencia para detectar y retirar la venta ilegal de pirotecnia durante la temporada decembrina.

Aseguran 5 kilos de pirotecnia en Saltillo; vigilarán venta en redes sociales

El Museo de las Aves de Saltillo advirtió que la pirotecnia genera estrés extremo en aves y mascotas domésticas, lo que puede provocar desorientación, huida y, en casos graves, la muerte.

Museo de las Aves de Saltillo advierte riesgos para aves por uso de pirotecnia en fin de año
true

Mi unicornio azul ayer se me perdió