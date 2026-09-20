¿Nunca seremos suficientes? Pues, no si cada vez que tomamos un paso hacia adelante avientan la meta más lejos

“Si mi esposa tuviera tu figura nunca le quitaría los ojos de encima”.

”Entonces ella debería hacer lo que hago yo”.

Un anuncio para un programa de Tai Chi Walking, que igual sirve o no. Por supuesto, la esposa está viendo y escuchando a la distancia. Es una mujer con un cuerpo perfectamente aceptable, desde mi óptica. Es una mujer que tiene la edad del esposo. Una mujer normal para esa edad y etapa de vida. Él, ciertamente, es un hombre relativamente atractivo, en forma, con canas lindas. No es el marido que la mayoría de las mujeres tienen. No es como la mayoría de los hombres. Ya saben. Barriga cervecera, medio calvo, medio sordo. Ese hombre que escupe en la calle y se rasca los huevos. Ya sé que estoy metiendo a todos en un cliché muy poco atractivo, así como estos anuncios nos meten a nosotras. Sí, los anuncios, no los hombres. Claramente hay hombres que critican a las mujeres que no cumplen sus preferencias físicas y mujeres que hacemos lo mismo con ellos. En este caso es la propuesta de un anuncio que busca que las mujeres nos sintamos avergonzadas de no tener el cuerpo perfecto. Hay muchos y los más severos son de oriente (Corea, Japón). Su cultura es extremadamente gordofóbica y cualquier cuerpo 110% europea, como el mío y probablemente el tuyo, no es aceptable. ¿Me puede alguien explicar el éxito de este intento por dominar el mundo? Parece que es muy fácil hacernos sentir inferiores.

Por curiosidad, consulté si los productos coreanos para la piel hacen lo que prometen. Se dice que sí, pero, no tengo piel coreana, ¿tú? Entonces, ¿servirán o no? ¿El auge del uso de las imágenes de orientales en la publicidad será para que no logremos dejar atrás las presiones que nos ha ejercido la industria de la belleza desde siempre? Una vez me quejé con mi terapeuta de que había aumentado de peso. Me miró las caderas, primero un lado y luego el otro. Declaró, “Todavía no te desparramas de la silla.” Me reí de buena gana y me relajé. Soy una americana-europea con todas las condiciones y características que eso implica. ¿Tú?