Octogenari@s del cine mexicano

El pasado jueves 18, casi en paralelo con el segundo juego de la selección mexicana de fútbol dentro del Mundial, la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) empezó a hacer su propia fiesta.

Esto al develarse en la sede de la Lotería Nacional, con motivo del aniversario número 80 de la fundación de la AMACC el próximo 3 de julio, en plena “Época de Oro” de nuestra industria fílmica, un billete conmemorativo para el Sorteo Mayor No. 4019 que entregará un Premio Mayor de 21 millones de pesos en tres series y se celebrará el próximo martes 7 de julio con la imagen de varios premios Ariel que reconocen, desde el 15 de mayo de 1947 a lo mejor del Séptimo Arte nacional, rindiendo así homenaje al legado de esta institución como “referente nacional en la defensa y promoción del cine mexicano”.

Hasta aquí todo bien, aunque no fue sorpresa también que la directora de la Lotería Nacional, Olivia Salomón, “se colgara” de este anuncio para hacer proselitismo al subrayar que el gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum reconoce y promueve instituciones y expresiones culturales que fortalecen la memoria y el orgullo nacional, hablando de los mismos premios Ariel, aunque ya se anunció en días pasados que los de Oro de este año serán para la actriz Rosita Arenas y el documentalista Demetrio Bilbatúa, todavía se desconoce la sede donde este año se llevarán a cabo al solo “apoquinar” el estado de Jalisco para sus dos ediciones previas.

Pero para no opacar “el espíritu mundialista”, que tanto pregona la presidenta Sheinbaum en estos días, y ya que hablamos de festejos octogenarios y Arieles de Oro, vale la pena resaltar que, favorablemente, en años recientes la Academia hizo justicia con una de las más representativas cineastas mujeres de la llamada “generación del nuevo cine mexicano de los 70” que el pasado 9 de junio cumplió 85 años de edad: Marcela Fernández Violante, al otorgarle el Ariel de Oro 2023 como una especie de retribución del que no le dieron en 1980 a su película “Misterio” que ganó casi todos los Arieles del año, menos de Dirección, por misoginia.

Y por aquello de “fortalecer la memoria”, sería bueno que la Academia no solo “se acuerde” de figuras que han tenido trayectorias ininterrumpidas en la industria fílmica nacional hasta que pasaron a mejor vida en su acostumbrada sección “in memoriam” por haber hecho mucho cine popular, así que todavía pueden redimirse con casos como el del actor Jorge Rivero, quien el pasado 15 de junio cumplió 88 años de edad y quien además de brillar en el cine nacional desde “Pedro Páramo” (Carlos Velo, 1967) a “El Crimen del Cácaro Gumaro” (Emilio Portes, 2014) sobresalió en el cine hollywoodense al lado de estrellas como John Wayne y Ava Gardner.

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