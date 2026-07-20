Orgullo coahuilense: Victoria Valencia, campeona de la Súper Copa Femenil tras su paso con el Tri Sub-15

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    Orgullo coahuilense: Victoria Valencia, campeona de la Súper Copa Femenil tras su paso con el Tri Sub-15
    Tras competir ante selecciones europeas con México, Victoria Valencia regresó a la actividad nacional para celebrar un campeonato y continuar su formación deportiva. FOTO: CORTESÍA

El 2026 sigue siendo un año de crecimiento para Victoria Valencia, quien pasó de vestir la camiseta del Tricolor Sub-15 en Europa a levantar un nuevo trofeo en Toluca

Victoria Valencia Von Versen continúa acumulando experiencias importantes dentro del futbol femenil. Después de su participación internacional con la Selección Mexicana Sub-15 en Portugal, la futbolista originaria de Múzquiz, Coahuila, volvió a la actividad y ahora consiguió el campeonato de la Súper Copa Femenil, disputada en las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), en Toluca.

La jugadora coahuilense formó parte del equipo que se quedó con el título tras superar a sus rivales durante la competencia, en la que participaron combinados juveniles y selecciones conformadas por futbolistas mexicanas que militan en Estados Unidos.

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El camino al campeonato comenzó con una contundente victoria de 10-0 sobre la Selección del IMME, equipo integrado por jugadoras mexicanas radicadas en Estados Unidos. Posteriormente, Victoria y sus compañeras enfrentaron a la Selección del Sector Amateur, un combinado conformado por futbolistas que participaron en la Olimpiada Nacional, duelo que terminó con triunfo de 2-0.

$!Tras competir ante selecciones europeas con México, Victoria Valencia regresó a la actividad nacional para celebrar un campeonato y continuar su formación deportiva.
Tras competir ante selecciones europeas con México, Victoria Valencia regresó a la actividad nacional para celebrar un campeonato y continuar su formación deportiva. FOTO: CORTESÍA

En la final del torneo, el conjunto de Valencia Von Versen se midió ante la Selección de El Camino, otro combinado de jugadoras mexicanas en Estados Unidos, y consiguió la victoria por marcador de 3-1 para levantar el trofeo de campeonas.

Este nuevo logro llega en un momento importante dentro del crecimiento deportivo de Victoria, quien recientemente tuvo la oportunidad de representar a México en un torneo internacional organizado por la UEFA en Portugal con la categoría Sub-15.

$!Tras competir ante selecciones europeas con México, Victoria Valencia regresó a la actividad nacional para celebrar un campeonato y continuar su formación deportiva.
Tras competir ante selecciones europeas con México, Victoria Valencia regresó a la actividad nacional para celebrar un campeonato y continuar su formación deportiva. FOTO: CORTESÍA

Con apenas 14 años, la futbolista de Múzquiz ha tenido un 2026 de experiencias significativas, al combinar convocatorias nacionales con competencias que le permiten continuar su desarrollo dentro de la cancha.

Durante su participación con el Tricolor, Victoria destacó que enfrentar a selecciones como Portugal e Inglaterra le dejó aprendizajes tanto futbolísticos como personales, además de motivarla a seguir trabajando para mantenerse dentro de los procesos de selección nacional.

$!Tras competir ante selecciones europeas con México, Victoria Valencia regresó a la actividad nacional para celebrar un campeonato y continuar su formación deportiva.
Tras competir ante selecciones europeas con México, Victoria Valencia regresó a la actividad nacional para celebrar un campeonato y continuar su formación deportiva. FOTO: CORTESÍA

Ahora, con el campeonato de la Súper Copa Femenil, la coahuilense suma un nuevo capítulo a su trayectoria y continúa fortaleciendo un camino que tiene como objetivo seguir creciendo en el futbol mexicano.

Desde sus primeros pasos jugando junto a sus hermanos y su papá, hasta sus recientes experiencias con la Selección Mexicana y torneos nacionales, Victoria Valencia mantiene la misma idea: seguir aprendiendo, mejorar y aprovechar cada oportunidad dentro del futbol.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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