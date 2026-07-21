Explosión en un túnel del Himalaya deja 12 muertos y 13 desaparecidos

El jefe de gobierno estatal, Prem Singh Tamang, quien visitó el lugar del desastre cerca de la frontera con China, dijo que la explosión fue provocada por una acumulación de gas metano.

Una presunta explosión de gas el lunes provocó un derrumbe dentro de un túnel en construcción en un proyecto hidroeléctrico en el estado himalayo nororiental de Sikkim, en India, cerca de la frontera con China , dejando al menos 12 muertos y 13 desaparecidos, informaron funcionarios el martes.

Al menos 27 personas quedaron atrapadas, incluidas algunas que ingresaron al túnel para ayudar en las labores de rescate después de la explosión, mientras que dos trabajadores escaparon, dijo Tamang.

La explosión sacudió el túnel el lunes en la aldea de Samardung, unos 40 kilómetros de la capital estatal, Gangtok, donde varios trabajadores realizaban labores de construcción en el proyecto hidroeléctrico Teesta, de 500 megavatios, declaró a los reporteros Anupama Tamling, una funcionaria civil de la zona.

Los sobrevivientes contaron a las autoridades que escucharon una fuerte explosión antes de que los escombros se precipitaran dentro del túnel, atrapando a decenas de personas, dijo Tamling.

Los funcionarios habían recuperado 12 cuerpos el martes mientras los equipos de rescate, incluida la Fuerza Nacional de Respuesta ante Desastres (NDRF, por sus siglas en inglés), se apresuraban para llegar a al menos 13 personas que permanecían atrapadas dentro del túnel, donde los gases tóxicos y las condiciones peligrosas han obstaculizado las operaciones.

“Encontramos gases tóxicos como metano, monóxido de carbono y sulfuro de hidrógeno dentro del túnel”, indicó a la prensa en el lugar el funcionario de la NDRF Nitin Kumar, y agregó que los rescatistas utilizaban equipos de respiración mientras buscaban sobrevivientes en medio de condiciones de aire peligrosas.

A medida que se difundían las noticias del accidente, seis funcionarios de la Corporación Nacional de Energía Hidroeléctrica (NHPC, por sus siglas en inglés), de propiedad estatal y encargada de construir el proyecto, ingresaron al túnel para ayudar en las labores de rescate, pero también quedaron atrapados, indicaron las autoridades.

Los accidentes de construcción no son poco comunes en India, donde el rápido crecimiento de la infraestructura a menudo choca con una geología frágil, fallas en la construcción, clima extremo y estándares de seguridad.