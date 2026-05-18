Octogenarias, ‘Top Gun’ y Coahuila en Cannes

Entre finales de abril e inicios de mayo fallecieron creadores norteamericanos como el diseñador de arte ganador del Oscar Dean Tavoularis (“El Padrino II”) y el actor y crítico de cine Rex Reed.

Sin embargo, hubo también actrices tanto de Hollywood como de la industria fílmica mexicana que estuvieron de fiesta por llegar a las ocho décadas de vida, empezando por la nominada al Oscar a la Mejor Actriz de Reparto de 1979 por su trabajo en la comedia “Tres no hacen pareja”, de Alan J. Pakula, Candice Bergen, nacida el 9 de mayo de 1946 en Los Ángeles, y quien para entonces ya había filmado una trilogía de películas al lado del primer actor ganador de la estatuilla dorada, Gene Hackman, en un par de westerns (“Caza implacable”, de 1971 y “Muerde la bala”, de 1975) así como de un thriller titulado “Los implacables”, de 1977, más otras que vinieron después.

El jueves 14 quien estuvo de manteles largos en nuestro país fue la primera actriz Ana Martín al llegar ese día también a los 80 años de vida y quien, al igual que Candice Bergen, tuvo sus principales reconocimientos en el cine en los años 70 al haber sido nominada en tres ocasiones al Ariel por su trabajo en clásicos como “Fin de fiesta” (Mauricio Walerstein, 1972); “El lugar sin límites” (Arturo Ripstein,1978) y “Los indolentes” (José Estrada, 1979), pero ella también ha seguido activa en películas como “Canela” (Jordi Mariscal, 2012) por la que el fotógrafo saltillense Héctor Ortega fue nominado a una Diosa de Plata y, más recientemente, “Qué Viva México!” (Luis Estrada, 2023).

Siguiendo con los aniversarios, y de regreso a la Meca del Cine, el sábado 16 se cumplieron 40 años del estreno de uno de los primeros éxitos taquilleros en la filmografía del actor Tom Cruise: “Top Gun” (Tony Scott, 1986), la misma que conocimos en México en su momento como “Pasión y Gloria” y para la ocasión el estudio que la produjo la reestrenó en cines en formato IMAX, como para terminar de formalizar una segunda secuela a la que tuvo en el verano del 2022 como “Top Gun: Maverick” la cual regresó a los grandes públicos a las salas de cine tras la reclusión de la pandemia, algo que llevó a Spielberg a referirse a Cruise como “el salvador” de Hollywood.

Para cerrar con más notas que son motivo de celebración, en relación a creadores del Séptimo Arte coahuilense, en el marco de la edición 79 del Festival de Cine de Cannes, el pasado jueves 14 tuvo su estreno mundial dentro de la sección de cine de terror “Fantastic Pavilion” el largometraje “El infinito”, de la autoría del cineasta regiomontano Fabián Archondo, el cual, además de haber sido filmado en la vecina ciudad de Monterrey, tuvo locaciones en Cuatro Ciénegas, Coahuila, y tiene como a una de sus protagonistas femeninas a la actriz coahuilense Mayra Hermosillo, quien se estrenó como directora en Venecia 2025 con “Vainilla”.

Comentarios a: galindo.alfredo@gmail.com; Threads: Alfredo Galindo; X: @AlfredoGalindo