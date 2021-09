Otorgamiento del Master Ad Vitam al magistrado de Costa Rica Álvaro Burgos Mata

En la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), el otorgamiento de la distinción de Master ad Vitam se reserva a personas con trayectoria destacable y aportaciones al conocimiento humano, las puertas de la universidad siempre están abiertas y cuentan con un lugar reservado para la cátedra. En esta ocasión, la Universidad Autónoma de Coahuila, en la Facultad de Jurisprudencia, en Saltillo, contó con la presencia de uno de los juristas más destacados de Costa Rica, el doctor Álvaro Burgos Mata, Ministro de la Suprema Corte de dicha nación, quien recibió el grado de Master ad Vitam. Desde ahora y a perpetuidad, forma parte del claustro de maestros de la Facultad de Jurisprudencia; ésta, es pues, su casa académica en México.

En el acto de investidura estuvo el secretario de Gobierno del Estado de Coahuila, el licenciado Fernando de las Fuentes Hernández, con la representación del Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, el ingeniero Miguel Ángel Riquelme Solís. Y el Fiscal General del Estado, el doctor Gerardo Márquez Guevara, fungió además como padrino del Ministro Burgos. El maestro Alfonso Yáñez Arreola tuvo la iniciativa de presentar la candidatura del Ministro Burgos Mata para esta distinción; además, organizó la ceremonia en la que fue investido.

Se les llama maestros a quienes han alcanzado un grado sobresaliente de conocimientos, habilidades y destrezas, que además, tienen la cualidad de compartir su saber. Los maestros son la piedra angular del sistema de construcción social del conocimiento y los formadores por antonomasia de los profesionistas del futuro. Por ello, en cualquier campo del saber, ser reconocido como maestro por sus pares, es muestra de respeto, como la que le concedió la comunidad académica de la Universidad Autónoma de Coahuila, al Ministro Álvaro Burgos Mata.

La trayectoria del maestro Burgos conlleva un largo recorrido de logros, tanto en el plano personal, profesional, como académico. Estudió en la Universidad de Pisa, la Universidad de Costa Rica, el Colegio de Ciencias Criminales John Jay de Nueva York, la Universidad de Barcelona y la Universidad para la Cooperación Internacional; además ha sido distinguido con doctorados Cum Laude en la Escuela Libre de Derecho y la Universidad de Cádiz.

El magistrado también es catedrático en la Universidad de Costa Rica, director de la Revista Jurídica IUDEX; autor de más de 50 libros y 150 artículos en revistas indexadas, ganador de múltiples premios, conferencista internacional, se ha merecido varios doctorados honoris causa y es integrante de diversas asociaciones profesionales de diferentes países.

A lo largo de los años, la Facultad de Jurisprudencia ha otorgado la distinción de Master ad Vitam para un selecto grupo de personas, dentro de las cuales se cuentan dos ex Presidentes de México, tres ex Secretarios de Estado, tres ex Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un ex Gobernador, un ex Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, un ex Rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, tres de sus docentes de mayor trayectoria, así como algunos de los más reconocidos juristas de México y el extranjero. A ellos, hoy se suma de manera destacable el Ministro Burgos.

De igual manera, es importante hablar de la relación de fraternidad que ha distinguido a México y Costa Rica desde hace décadas, relación a la cual esperamos contribuir estableciendo, a través del Ministro Burgos, un puente de cooperación entre el estado de Coahuila, la Universidad Autónoma de Coahuila y la Suprema Corte de Costa Rica, así como con la Universidad de Costa Rica, lo que se materializará en intercambio académico, proyectos conjuntos de investigación y eventos académicos.

Este acontecimiento es parte del proceso que la Universidad Autónoma de Coahuila impulsa para la formación integral de sus estudiantes, en donde también cabe la participación en la vida democrática de la propia universidad y la sociedad. Por ejemplo, la UAdeC realizó hace unos días el proceso para la renovación de la Coordinación de la Unidad Saltillo, cuya elección fue el 14 de septiembre con una nutrida participación. La comunidad académica de la Universidad Autónoma de Coahuila, se fortalece con el Ministro Álvaro Burgos Mata como Master ad Vitam de la institución.

