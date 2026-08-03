Saltillo: ¿Qué nos queda?

Por entre las cortinas del recuerdo asoma la amabilísima visión de un Saltillo con el encanto de las cosas idas. Evoco al policía nocturno, con su farol y su silbato, figura que me recuerda al sereno y al gendarme de “La Verbena de la Paloma”: “Pus si yo toco el pitu, se acaba la función”. Amables policías saltilleros que no podían trabar amistad con nadie para no perder su independencia: por reglamento debían conducirse “con la mayor moderación, aunque con dignidad y energía”, como si llevaran la macana en una mano y el Manual del Perfecto Carreño en la otra.

En ese tiempo, las campanas de las iglesias anunciaban todavía las horas del Angelus, y tocaban a rebato para llamar a los ciudadanos a combatir un incendio. En aquellos años, los saltillenses traían la música por dentro, y por fuera también, pues poseían un amplio surtido de músicas: “vítores, serenatas, alboradas, gallos”, que vaya usted a saber qué diferencia habría. Había usos cuyo conocimiento ahora nos asombra, como esos bailes llamados velorios en que los participantes bailaban valses, polkas y redovas al lado del cuerpecito muerto de un infante. Prohibición terminante de “ensuciarse” en la vía pública. (“Oiga: eso no se puede hacer aquí”. “Pos yo ya estoy pudiendo”. “Voy a dar parte a la autoridad”. “Si quiere désela toda”). Arrieros, cocheros, sotas, cargadores, herreros, carroceros, aguadores, hortelanos, campaneros, carretoneros: todo un desfile de personajes idos para siempre, como desaparecieron después el vareador de lana, y el afilador de María Enriqueta, que viene tocando su caramillo, y el capador de gatos, y el tejedor de tule, y tantos y tantos tipos más que eran parte de la vida cotidiana en el Saltillo y que se fueron ya. Podemos imaginar a los niños jugando a la pelota y la rayuela en las esquinas, o “coleándose” de los coches, que así se llamaba a colgarse de la parte posterior de los cochecitos de caballos, y yo todavía alcancé a hacerlo y a sentir la honda emoción deliciosa de la aventura prohibida, con el riesgo de recibir en el lomo o las costillas la caricia del exactísimo “chicote” del cochero, que manejaba su látigo con funesta, infalible puntería.

Niños que hacían volar sus “papelotes” (papalotes decíamos nosotros) desde las azoteas de las casas, o en la amplitud de la plaza sin árboles ni fuente, y por eso amenazados con una multa de 25 centavos por un legislador draconiano que se había olvidado de que alguna vez fue niño. Saltillo de 1886 que se dormía al toque de oración y despertaba con las luces primeras de la aurora; que vivía al ritmo lento del paso de los viejos jamelgos por las calles; donde el café-restorán era visto por los honrados vecinos con los mismos ojos de suspicacia con que se vieron luego las cantinas y billares de barriada. De todo eso, ¿algo nos queda o todo se hizo polvo, cenizas, sombra, nada, como el poeta dijo? Podemos al menos descorrer las cortinas del vasto salón de las memorias y evocar aquella ciudad pequeña de nuestros abuelos. Jamás los muertos entierran a sus muertos. Nosotros seguimos velando en los aposentos del corazón el cuerpo tibio de aquel Saltillo párvulo, el Saltillo de nuestros padres y nuestros abuelos.