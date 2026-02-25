¡Patético! Así califican militares en retiro al titular de SEDENA
Plácido Garza DETONA Lamentan lloriqueo del General Trevilla ante los hechos donde ejecutan a líder criminal
¿Les platico? ¡Arre!
Tengo contacto con una buena cantidad de elementos castrenses de alto rango en retiro, que han sido contratados como asesores por empresas privadas para apoyarlos en labores de seguridad, debido a la ineficiencia del gobierno ante el control del crimen organizado en más de la mitad del territorio nacional.
Muchos de sus clientes son transnacionales ocupadas de pagar un servicio que los gobiernos federal, estatales y municipales están obligados a dar, porque para eso pagamos impuestos.
Datos que obtuve de canales oficiales de SEDENA, Fuerza Aérea y la Marina, indican que más de 45,000 elementos de dichas dependencias están en retiro.
Dependiendo del rango, pueden jubilarse desde los 50 años de edad.
Reciben una miseria por ese concepto y debido a su capacidad, muchísimos encuentran fácil cabida en empresas de seguridad y corporaciones de diversos giros.
A raíz de la ejecución de “El Mencho”, algunos militares en retiro me buscaron, después de que Grupo DETONA fue el único medio que divulgó las características REALES de estos hechos, a saber:
- El CJNG negoció con SEDENA la entrega de “El Mencho”, con dos condiciones: Respetarle la vida y no extraditarlo a EEUU.
- “El Mencho” fue ejecutado mientras lo transportaban a la CDMX, para que no delatara a sus cómplices en el gobierno.
- Ningún elemento estadounidense participó en los hechos (la Embajada de EEUU en México ya emitió un comunicado oficial en ese sentido).
- No hubo necesidad de usar inteligencia del gobierno mexicano (esa se ocupa para espiar a la oposición).
- La ubicación de “El Mencho” fue entregada por sus lugartenientes a los altos mandos de SEDENA, siguiendo instrucciones del mismo líder criminal. La versión de la pareja sentimental es una patraña.
- Debido a lo que consideraron como una traición del gobierno mexicano, TODAS las organizaciones del crimen organizado se unieron en un solo frente y su plan no es combatir contra el gobierno, sino sembrar el caos, cosa que está sucediendo en más de la mitad del País, en la modalidad de guerrillas.
- Tal es la razón por la cual los bloqueos y atentados están dándose en territorios que no solo controla el CJNG, sino en los de los Chapitos (Sinaloa y Sonora), el Cártel del Golfo (Tamaulipas), el de los Beltrán Leyva (Tijuana), la Riviera Maya (Quintana Roo), Zacatecas, Durango, Aguascalientes, el EdodeMex y otros.
La intención es desprestigiar al gobierno mexicano en vísperas del Mundial de la FIFA. Lo están logrando, pues las noticias de todo esto llegan a los 5 continentes.
ESTO ES LO QUE ME DIJERON LOS MILITARES EN RETIRO, abro comillas:
“En vez de dar seguridad, Trevilla Trejo da lástima.
En vez de mostrar empatía, revela debilidad. Pinche teatro. El estuvo en Sinaloa y Nuevo León bajo el mando de un general de verdad y sabe perfecto lo que se tiene qué hacer, pues lo hizo en su momento.
Y ahora sale llorando en los montajes del Palacio Nacional. Es patético e indigno del el uniforme que usa.
Debería de mostrarse como lo hizo siendo Coronel:
Seguro, contundente y con una imagen que muestre que el ejército está para protegernos y garantizar que existe el poder del Estado.
Degrada el uniforme que porta derramando lágrimas de utilería.
No se trata de llorar ante actos vandálicos. Se trata de que muestre la enjundia del militar que es.
Con su llanto, pareciera que le pide disculpas al crimen organizado por haberlos tocado.
Actúa como quien le pide disculpas a su novia por haberla golpeado estando borracho.
Así de bajo ha caído nuestra institución, nuestro Ejército, que había recuperado la confianza y respeto de los mexicanos. MORENA está acabando con el Ejército.
Trevilla Trejo mostró el temor de la ‘autoridad’ para hacer cumplir la ley en defensa de los mexicanos.
Prefirió arrodillarse ante un partido político en vez de subordinarse a la Constitución y a la Bandera Nacional.
Prefirió rendirse al crimen y faltarle el respeto a los mexicanos, como es su deber.
Entonces, ahora, que el pueblo se lo demande!”
Hasta aquí las palabras de los militares en retiro con quienes estoy en contacto...
Cajón de Sastre:
- Mañana, cambio completo de programa, sin faltar el Incomparable Iván y toda su Compañía, más la Irreverente de mi MaryGaby Kalifa Kaún de Garza y Gaza.
- A ver si en un descuido no se nos aparece Sanjuana.