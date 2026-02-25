¡Patético! Así califican militares en retiro al titular de SEDENA

¿Les platico? ¡Arre!

Tengo contacto con una buena cantidad de elementos castrenses de alto rango en retiro, que han sido contratados como asesores por empresas privadas para apoyarlos en labores de seguridad, debido a la ineficiencia del gobierno ante el control del crimen organizado en más de la mitad del territorio nacional.

Muchos de sus clientes son transnacionales ocupadas de pagar un servicio que los gobiernos federal, estatales y municipales están obligados a dar, porque para eso pagamos impuestos.

Datos que obtuve de canales oficiales de SEDENA, Fuerza Aérea y la Marina, indican que más de 45,000 elementos de dichas dependencias están en retiro.

Dependiendo del rango, pueden jubilarse desde los 50 años de edad.

Reciben una miseria por ese concepto y debido a su capacidad, muchísimos encuentran fácil cabida en empresas de seguridad y corporaciones de diversos giros.

A raíz de la ejecución de “El Mencho”, algunos militares en retiro me buscaron, después de que Grupo DETONA fue el único medio que divulgó las características REALES de estos hechos, a saber:

- El CJNG negoció con SEDENA la entrega de “El Mencho”, con dos condiciones: Respetarle la vida y no extraditarlo a EEUU.

- “El Mencho” fue ejecutado mientras lo transportaban a la CDMX, para que no delatara a sus cómplices en el gobierno.

- Ningún elemento estadounidense participó en los hechos (la Embajada de EEUU en México ya emitió un comunicado oficial en ese sentido).

- No hubo necesidad de usar inteligencia del gobierno mexicano (esa se ocupa para espiar a la oposición).

- La ubicación de “El Mencho” fue entregada por sus lugartenientes a los altos mandos de SEDENA, siguiendo instrucciones del mismo líder criminal. La versión de la pareja sentimental es una patraña.

- Debido a lo que consideraron como una traición del gobierno mexicano, TODAS las organizaciones del crimen organizado se unieron en un solo frente y su plan no es combatir contra el gobierno, sino sembrar el caos, cosa que está sucediendo en más de la mitad del País, en la modalidad de guerrillas.

- Tal es la razón por la cual los bloqueos y atentados están dándose en territorios que no solo controla el CJNG, sino en los de los Chapitos (Sinaloa y Sonora), el Cártel del Golfo (Tamaulipas), el de los Beltrán Leyva (Tijuana), la Riviera Maya (Quintana Roo), Zacatecas, Durango, Aguascalientes, el EdodeMex y otros.

La intención es desprestigiar al gobierno mexicano en vísperas del Mundial de la FIFA. Lo están logrando, pues las noticias de todo esto llegan a los 5 continentes.