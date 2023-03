Peor conmigo que con los demás; el comportamiento de los hijos fuera de casa

No sé si alguna vez nos hemos preguntado¿por qué se portan peor conmigo que con los demás? ¿Por qué profesores y amigos nos dicen que nuestro hijo es un angelito y bien educado? Nos comenta: “Aquí en la casa tu hijo es el primero que se levanta y ayuda a recoger y a limpiar”. “Aquí en la escuela tu hijo es un alumno obediente, ayuda a sus compañeros y sigue las instrucciones”. Pero en la casa es un hijo mal educado, no obedece, insulta, contesta y tiene conductas desafiantes hacia los papás. ¿Por qué?

No es un secreto que nuestros hijos tengan mejor comportamiento con otros que con nosotros. Cuántas veces hemos observado que los niños tienen buenas conductas en una casa, pero apenas llega la mamá se transforman en niños inaguantables. De acuerdo con la psicoterapeuta americana Dawn M. Raffa, las madres suelen ser las cuidadoras principales y la figura de apego en la vida de sus hijos. Los niños se sienten más cómodos expresando todos sus sentimientos y conductas con su madre debido al amor incondicional de una madre hacia sus hijos.

Los niños saben que mamá estará allí pase lo que pase. Por ello, si el niño se porta mal, no significa que la educación de los padres sea inadecuada. Sin embargo, sí indica que algo tiene que cambiar: la relación y disciplina. Establecer límites provoca frustración, no tener ninguno o tener algunos puede llevar a un caos total. Las mamás deben practicar la consistencia y crear límites firmes y consecuencias que no cambien. Si su hijo se porta bien con todos los demás excepto con usted, es importante que eche un buen vistazo a la dinámica de su relación.

Esta semana publicamos nuestro último libro titulado “Hijos Incontrolables y explosivos”, donde explicamos que nos enfrentamos con niños y adolescentes con conductas más complicadas y desafiantes en esta pospandemia en relación con el autocontrol y personalidades. Muchos papás se sienten abrumados, agotados, desanimados e impotentes para hacer un cambio positivo. Y no solamente ellos, ahora muchos maestros expresan un gran estrés ante los nuevos comportamientos desafiantes y antisociales de la mayoría de los alumnos.

Si notas que tus hijos a menudo están perfectamente tranquilos y se portan bien cuando están cerca de otras personas, pero cuando están a tu alrededor pueden ser un poco más impulsivos e hiperactivos, este comportamiento a menudo se conoce como “actuar” y es algo que veo en mi práctica todo el tiempo. Una gran parte de los motivos por los que sus hijos se comportan de la manera en que lo hacen es porque se sienten seguros con usted. Sí, usted es la única persona en sus vidas que realmente puede satisfacer todas sus necesidades y darles una seguridad emocional que a menudo les falta en otras partes de sus vidas.

La mejor manera de construir esta sensación de seguridad es estar constantemente presente y ofrecerle a su hijo toda su atención y compasión. También es importante ser consistente en sus reacciones y comportamiento cuando interactúa con ellos. Esto les ayuda a desarrollar un sentimiento de confianza y seguridad que eventualmente les hará tener una personalidad más segura y resistente.

Es importante no exigirles que hablen de cómo se sienten o sus problemas: “Dime, qué te pasa. Te veo triste y serio. Háblame de tus problemas”. Una de las cosas que hace que sea más difícil para los niños hablar sobre sus pensamientos y sentimientos es que no están acostumbrados a hablar de estas cosas, por lo que es muy difícil para ellos encontrar palabras para decir lo que sienten. Y es por eso que es tan importante ser un padre que los entienda y los apoye en esto.

No debemos sentirnos mal cuando nuestros hijos tienen mejor comportamiento fuera de casa. Hay un refrán que mi abuelo me repetía constantemente: “Farol de la calle, oscuridad de la casa”, haciendo referencia a las conductas que podemos demostrar dentro y fuera de casa. No nos debemos extrañar, solamente poner atención sobre por qué nuestros hijos pueden demostrar comportamientos diferentes y analizar nuestra relación con ellos y el estilo de disciplina que le aplicamos.

TE PUEDE INTERESAR: No les robemos sus vidas; la sobreprotección a los hijos, una forma leve de abuso infantil