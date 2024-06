¿¡Perfila Claudia a Marcelo para Economía!? Esto asegura dice Riva Palacio sobre el gabinete de Sheinbaum

CDMX.- Pese a los deseos de Andrés Manuel López Obrador de que su gabinete repita con Claudia Sheinbaum, ya suenan algunos nombres en el equipo de la virtual presidenta electa, entre ellos el del excanciller Marcelo Ebrard para Secretaría de Economía.

Tal afirmación la hace hoy en su columna “Estrictamente Personal” el periodista y analista político Raymundo Riva Palacio, pese a que durante el proceso de selección de candidato ella y Ebrard tuvieron un conflicto, e incluso este amagó con irse de Morena.

De acuerdo con el editorialista, de con firmarse, la renegociación del T-MEC quedará a cargo del excanciller, quien participó en el acuerdo durante la transición del gobierno de Peña Nieto al de López Obrador.

Jorge Islas Samperio, refiere el periodista, es otra de las posibles fichas de la exjefa de Gobierno, en este caso para Secretaría de Energía, pues ya el académico “desarrolló todo el plan energético”.

Pese a que este lunes, tras la aplastante victoria de Morena en las urnas el domingo pasado, el Presidente aseguró durante su conferencia de prensa mañanera que no influirá en el gobierno de Sheinbaum, fue él quien dio a conocer al primer integrante del gabinete de su sucesora.

López Obrador dijo que Rogelio Ramírez de la O permanecerá en la Secretaría de Hacienda para dar tranquilidad a los mercados, lo cual fue confirmado horas después por Sheinbaum.

“Ella (Claudia) es la facultada para tomar todas las decisiones, yo no voy a influir en nada, en nada; ella va a elegir a su equipo. No me preguntó, ni yo le sugerí, lo de Rogelio, fue una decisión que ella tomó, y ella habló con Rogelio y entiendo que Rogelio aceptó. Y es por un periodo, según entiendo”, afirmó.