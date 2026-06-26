‘PesCorea’ pierde jugando de ‘local’ frente a Sudáfrica

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    ‘PesCorea’ pierde jugando de ‘local’ frente a Sudáfrica
    Arriba a la derecha, Carlos Serna, sub secretario de Economía y Thelma Cora Garza Salinas, funcionaria de Turismo en el gobierno de NL Grupo Detona

Plácido Garza DETONA Emocionante victoria 1-0 asegura boleto a dieciseisavos de final. Hito histórico, pues es la primera vez que una selección africana clasifica a ronda de eliminación directa en un Mundial de la FIFA

¿Les platico? ¡Arre!

El gol clave del partido en el gigante de acero de ”Guapalupe”, N.L., fue anotado por Thapelo Maseko, que nada tiene qué ver con el apelativo aplicado en estas tierras a los fundadores de Maseca.

La gente del gobierno de NL que dio la bienvenida en el Aeropuerto Mariano Escobedo a los funcionarios sudafricanos, convivieron amplia y alegremente con la representación de los paisanos de Elon Musk, “compadre” del gobernador, Samuel García.

Me refiero a Carlos Serna Gámez, sub secretario de Economía, y a Thelma Cora Garza Salinas, coordinadora de relaciones públicas e institucionales del gobierno de NL en la secretaría de Turismo.

Claro, también recibieron a Kim Daeyuh, vice ministro de cultura y turismo de Corea del Sur y a Jae Il Park, cónsul de la embajada de ese país en México, pero la fiesta se dio desde la llegada en el feudo sudafricano, donde departieron largo y tendido con Danny Joradaan, presidente de la Federación Sudafricana de Fútbol; lydia Monyapelo, CEO de la SAFA y con la embajadora sudafricana, sobrina directa de Nelson Mandela. Seguro algo anticipaban los funcionarios del gobierno estatal.

”Pescorea”:

Este término se refiere a la comunidad inmigrante de Corea de Sur afincada en Pesquería, municipio gobernado por el MC, a través del alcalde Francisco Esquivel Garza.

Por lo menos 6,000 coreanos viven en ese municipio, 28 kilómetros al norte de Monterrey. Todos ellos forman parte de KIA Motors y los proveedores asiáticos afincada en estas tierras desde el año 2016.

Este fenómeno cultural ha llevado a que dicha localidad adopte el apodo de “Pescorea”, reflejando la influencia de la cultura sudcoreana en la vida cotidiana y en la economía de la región.

Pues gran parte de esa comunidad arropó a sus paisanos en el partido de este miércoles 25 frente a Sudáfrica, selección que jugó prácticamente como visitante.

Los “pescoreanos” llenaron no solo el Estadio BBVA, sino también el Fun Fan Fest del Parque Fundidora, que al mando de Bernardo Bichara ha implementado algunos ajustes logísticos importantes para evitar cosas como las que sucedieron hace unos días, cuando fueron rotas varias puertas por fanáticos desesperados por ver los juegos transmitidos.

A pesar de todo esto, los africanos se alzaron con el histórico triunfo ya de todos sabidos.

Ahora, están clasificados a la siguiente ronda y quedan a la espera de quiénes serán sus rivales en los brutales cruces de partidos fraguados por la FIFA en este Mundial, que puso a prueba todos los algoritmos de AI debido a que es la primera vez que tantos países compiten en esta JUSTA BISIESTA, como le hemos llamado en Grupo DETONA® al Mundial de fútbol.

En el Fan Fun Fest de este miércoles 24 fue estrenada una sala especial habilitada en la Explanada Flotadores, para que niños y familias enteras disfruten de los juegos en un ambiente seguro, si venta de bebidas alcohólicas. Se denomina Fut & Kids.

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Plácido Garza

Plácido Garza

Nominado a los Premios 2019 “Maria Moors Cabot” de la Universidad de Columbia de NY; “SIP, Sociedad Interamericana de Prensa” y “Nacional de Periodismo”. Es miembro de los Consejos de Administración de varias corporaciones. Exporta información a empresas y gobiernos de varios países. Escribe diariamente su columna “IRREVERENTE” para prensa y TV en más de 40 medios nacionales y extranjeros. Maestro en el ITESM, la U-ERRE y universidades extranjeras, de distinguidos comunicadores. Como montañista, ha conquistado las cumbres más altas de América.

El 29 de septiembre de 2022, Plácido Garza fue incluido en la Enciclopedia de la Literatura en México por su libro “Irreverente” con más de un millón de copias vendidas, donde se le destaca en la reseña como “disparador incansable de ideas, algunas provocadoras, otras, lapidarias”. Es reconocido por su tono fresco y mordaz de crítica política y social, así como una viva expresión de la lengua y la cultura mexicana, mezcla antagónica generada por la proximidad con Estados Unidos.

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